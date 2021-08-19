ESRB web sitesinde, Quake serisinin yeni oyunu olabileceği izlenimini veren bir listelemeye yer verildi. Sitedeki bilgiler, serinin 1996'da çıkan ilk oyununa işaret ediyor gibi görünüyor.

PC oyunculuğunun filizlenmeye başladığı yıllarda 'id Software' tarafından geliştirilen ve 90'ların çocuklarının gönlünde taht kurmuş iki oyun var: Quake ve Doom. Bu ikili, oyun piyasasında tüm zamanların en büyük etkisini yaratmış oyunlardan.

Ancak id Software'in geliştirme tercihlerine baktığımızda oyunu Doom'dan yana kullandığını görüyoruz zira henüz geçtiğimiz yıl Doom Eternal seriye eklenmiş ve çok beğenilmişti. Çoklu oyuncu odaklı Quake Champions ise kendi alanında kaliteli bir yapım olsa da büyük bir oyuncu kitlesine erişememişti.

Oyun tüm platformlara gelebilir

Tüm bunlara rağmen Quake, sessizliğini bozacak gibi görünüyor; nitekim ESRB web sitesinde Quake adına bir oyun listelendi. İşin ilginç tarafı PS5, Xbox X/S Serileri, Nintendo Switch ve PC dâhil tüm platformlarda yer alacak olması ihtimali.

Listedeki Quake projesinin seriye eklenecek yeni bir oyun mu olduğu belli değil; zira elimizdeki tek kanıt ESRB web sitesindeki girdi, yani oyunun akıbeti biraz şüpheli. Ayrıca sitede oyun için yer verilen açıklama, 1996 yılında çıkan ilk Quake'i andırıyor. Yeni serinin orijinal oyununu remastered hâliyle PC'ye ve konsollara gelebilir. Tüm bu gizem, 19-22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan QuakeCon 2021'de çözülecektir.