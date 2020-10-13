Bir YouTuber, içine Doom yüklediği bir Raspberry Pi Zero'yu çalıştırmak için 100 kilo patatesten elektrik üretmeyi denedi. YouTuber kısmen de olsa hedefine ulaşmış durumda.

Oyun dünyasının en ikonik markaları arasında yer alan Doom, öylesine tutkulu bir oyuncu kitlesine sahip ki, bugüne kadar Doom’u bir hesap makinesinde, yazıcıda, ‘akılsız’ Nokia telefonlarda, dijital hamilelik testinde ve hatta Minecraft'ta toplanan bir PC’de çalışırken gördük.

Sanat, müzik, tasarım ve teknoloji konularında içerikler üreten YouTuber Equalo, Doom ile ilgili yapılabilecek tüm çılgınlıkların yapıldığını düşünmüş olacak ki, Doom’u bir kenara bırakıp Doom’a güç veren donanım ile ilgili bir video çekmeye karar verdi.

Equalo, 17 dakika uzunluğundaki videoda Doom yüklü bir Raspberry Pi Zero'ya patatesler ile güç vermeye çalışıyor. Bilmeyenler için; patateslerin içinde fosforik asit bulunduğundan çinko ve bakır kullanarak kimyasal reaksiyon ile elektrik üretmek mümkündür.

Equalo’nun hesaplamasına göre Doom çalıştıran bir Raspberry Pi Zero'ya yaklaşık 100mA güç gerekiyor ki Equalo, bu gücü sağlamak için 770 patates kullanmak zorunda kalıyor. Yani Equalo, söz konusu video için yaklaşık 100 kilo patates kullanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi işler her zaman planlandığı gibi gitmiyor. Zira ilk başta oluşturduğu sistem Raspberry Pi Zero’ya yeterli elektriği sağlayamıyor ancak Equalo, bu videoya gerçekten inanmış olacak ki bir haftasını bu projeye adıyor.

Bu bir haftalık süreçte Equalo, bir yandan Raspberry Pi Zero’yu çalıştırıp Doom oynamaya çalışırken bir yandan bir oda dolusu çürümekte olan haşlanmış patates ile başbaşa kalıyor. Equalo’nun şu anda yalnızca 1,5 bin abonesi bulunsa da bu çabasıyla ilerleyen dönemde daha büyük bir kanala sahip olacağı aşikar.

Doom çalıştıran bir Raspberry Pi Zero'nun patates elektriği ile çalıştırıldığı video