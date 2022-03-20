Qualcomm tarafından bugün yayınlanan habere göre, yeni Snapdragon Sound teknolojisi ultra düşük seviyeli ses gecikmesiyle özellikle oyun keyfinizi başka boyutlara taşımaya hazırlanıyor.

Telefon alırken en çok dikkat edilen özelliklerinden biri de şüphesizki nasıl bir işlemciye sahip olduğudur. Son dönemlerde çıkan pek çok telefon modelinin işlemcisinde ise karşımıza Snapdragon çıkıyor. Qualcomm tarafından üretilen bu başarılı işlemcilerin adı, bu defa yeni bir telefon modelinde değil tamamen farklı bir alanda karşımıza çıkıyor.

Qualcomm, yayınladığı bir belgeyle özellikle oyunseverleri sevindirecek yeni bir haber verdi. Yayınlanan belgeyle Snapdragon Sound teknolojisini tanıtan Qualcomm, oyun keyfimizi başka bir boyuta taşımaya hazırlanıyor.

Oyunlarda minimum seviyede ses gecikmesi

Halihazırda 40’tan fazla üretici şirketle anlaşmaya imza atmış olan Qualcomm’un yeni Snapdragon Sound teknolojisi için de pek çok teknoloji deviyle yeni iş birlikleri yapacağı söyleniyor. Snapdragon Sound teknolojisi ise kullanıcılara; akıllı telefon, kablosuz ve kablolu kulaklık, yüksek kaliteli müzik sistemleri ve ultra düşük gecikmeli oyun ses deneyimi gibi pek çok ayrıcalık sunuyor. Qualcomm özellikle Snapdragon Sound’ın oyunlardaki başarısıyla bambaşka bir oyun deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Üstelik çevrenizdeki seslerin oyun oynarken veya çalışırken dikkatinizi dağıtmaması için aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor.

Snapdragon Sound’da kullanılan Qualcomm aptX Adaptive teknolojisi kullanıcıların kayıpsız ve temiz bir ses duymasına yardımcı olurken; yaşanılan ses gecikmelerini de olabilecek en düşük seviyeye indiriyor. Ayrıca cihaz, CD kalitesinde 16 bit 44,1 kHz kayıpsız ses ve Bluetooth kablosuz bağlantı aracılığıyla 24 bit 48 kHz ve 24 bit 96 kHz yüksek tanımlı ses deneyimi vadediyor. Snapdragon Sound, aynı zamanda Bluetooth ses özelliğini destekleyen FastConnect 7800 mobil bağlantı sistemi sayesinde 68 ms’ye kadar düşük ses gecikmesine sahip bir de oyun modunu da beraberinde getirerek, oyun içi sesli sohbetlerinizde dahil pek çok sesi daha rahat ve kesintisiz duymanıza olanak sağlıyor.