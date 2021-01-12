Racing Team Turkey, geçtiğimiz aylarda Le Mans 24 Saat yarışında birincilik kazanan Salih Yoluç'un önderliğinde ülkemizi temsil edecek. Salih Yoluç'a başarılı isimler olan Harry Tincknell ve Charlie Eastwood eşlik edecek.

Bugün ülkemizdeki motorsporlarının daha ileri bir noktaya varabilmesi için fazlasıyla önemli bir gelişme yaşandı. Le Mans yarışlarında LMP2 kategorisinde mücadele edecek "Racing Team Turkey", başarılı üç pilotuyla ülkemizi temsil edecek. Yeni yarış takımının yarışlarda mücadele edeceği otomobil de kırmızı rengi taşıyacak.

Türk motorsporlarında yeni bir dönemin başladığına işaret eden Racing Team Turkey'in pilotları da belli oldu. Pilotları, 2016 yılında şampiyonluk kazanan ve çifte Le Mans 24 Saat zaferi olan Birleşik Krallık'tan Harry Tincknell, Charlie Eastwood ve geçtiğimiz aylarda Le Mans 24 Saat yarışında birinci olan ilk Türk pilot Salih Yoluç olarak açıklandı.

İlk yarış 18 Nisan'da:

Racing Team Turkey, yeni kırmızı LMP2 aracıyla birlikte ilk yarışına 18 Nisan'da İspanya'nın Circuit de Barcelona-Catalunya pistinde çıkacak. Ekip, 2021 Avrupa Le Mans serisi boyunca Avusturya Red Bull Ring, İtalya Monza, Fransa Le Castellet, Belçika Spa ve Portekiz Potimao Pisti'ndeki yarışlarda rakiplerine meydan okuyacak.

Racing Team Turkey'in kuruluşu hakkında yorum yapan TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, dünyanın en büyük ve en önemli serilerinde bir Türk takımının Türkiye'yi temsil edecek olmasından gurur duyduklarını belirtti. Üçlertoprağı, "Son dönemde organizasyon kalitesi ve sporcularımızın başarılarıyla dünya motorsporları arenasında ön plana çıkan ülkemizin yükselişi devam edecek." ifadesine de yer verdi.

Racing Team Turkey'in kurulmasına öncülük eden isimlerden birisi olan ve Le Mans 24 Saat'te yarışan ve kazanan ilk Türk pilot olma unvanlarını taşıyan Salih Yoluç da "Avrupa Le Mans Serisi'nde TF Sport desteğinde Türkiye Racing Team ile yarışmaktan gerçekten çok mutluyum. Bu hepimiz için yeni bir meydan okuma ve GT alanında olduğu gibi hızla ilerleyecek ve zirveye tırmanacak harika bir ekibimizin olduğuna inanıyorum." sözlerini aktardı.