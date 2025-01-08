AMD'nin yeni grafik kartı RX 9070, Call of Duty Black Ops 6'da test edildi. 4K çözünürlükte dikkat çekici bir performans sergileyerek rakiplerine meydan okudu.

AMD'nin yeni grafik kartı Radeon RX 9070, Call of Duty Black Ops 6'da test edildi. Radeon RX 9070, Call of Duty Black Ops 6'da yapılan testlerde dikkat çekici bir performans ortaya koydu.

CES 2025'te duyurulan AMD'nin RDNA 4 tabanlı yeni grafik kartları, şimdiye kadar pek fazla detay sunulmamıştı. Fakat fuardaki AMD standında RX 9070'i test edildi ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Radeon RX 9070, NVIDIA'nın RTX 4080 serisiyle rekabet ediyor

Testlerde, Radeon RX 9070'in 4K çözünürlükte, FSR gibi ölçekleme teknolojileri kullanılmadan 99 FPS'ye kadar çıktığı gözlemlendi. Çıkan bu sonuç, RX 9070'in NVIDIA'nın GeForce RTX 4080 serisiyle ciddi bir rekabete girebileceğini gösteriyor.

Testlerde, AMD'nin Radeon RX 9070 GPU'su Call of Duty Black Ops 6'daki yerleşik test modunda performansını sergiledi. Ancak test sırasında yaşanan bazı görsel hatalar, Intel Arc B580 GPU'sunun sorunlarıyla ilişkilendirildi. Bu durum, sürücülerin ve yazılımın henüz tam olarak olgunlaşmadığı bir ortamda yapıldığından, ilerleyen dönemlerde sürücü güncellemeleriyle daha yüksek performans değerlerinin elde edilebileceği düşünülüyor. Radeon RX 9070, henüz tam potansiyeliyle test edilmemiş olsa da, elde edilen erken test sonuçları, AMD'nin bu kartla yüksek performans sunmayı başardığını gösteriyor.