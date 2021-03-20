Rainbow Six Quarantine'in Sistem Gereksinimleri Paylaşıldı

Ubisoft'un yakında yayınlaması beklenen yeni FPS oyunu Rainbow Six Quarantine'in sistem gereksinimleri ortaya çıktı. Sızdırılan sistem gereksinimleri, özellikle ülkemizdeki birçok oyuncuyu üzebilir.

Ubisoft'un FPS dünyasında adını duyurmaya devam ettiği Rainbow Six serisi, yakın zamanda yeni bir oyununa kavuşacak. Rainbow Six Quarantine ismiyle çıkış yapacak olan bu oyun, beklediğimiz gibi çevrimiçi çok oyunculu moda yer verecek. Oyunda 2 ya da 3 oyuncu aynı anda mücadele edecek

Ubisoft'un yeni oyununda çağımız gereği sistem gereksinimlerinin modern oyunlarla hemen hemen eşdeğer olmasını bekliyorduk. Bugün de beklentilerimizi haksız çıkarmayan o bilgiler ortaya çıktı. Rainbow Six Quarantine'in henüz resmi olmayan ancak şu anda süren teknik testlerden sızdırılan sistem gereksinimleri paylaşıldı. Buna göre oyunu oynamak için aşağıdaki gereksinimleri karşılamanız gerekecek:

Rainbow Six Quarantine sızdırılan sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri (1080p, 30 FPS, düşük ayarlar):

İşlemci: AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460

AMD Ryzen 3 1200 ya da Intel i5-4460 Ekran kartı: AMD Radeon R9 290X 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB

AMD Radeon R9 290X 4 GB ya da NVIDIA GeForce GTX 960 4 GB RAM: 8 GB

8 GB İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 Depolama alanı: 60 GB

Önerilen sistem gereksinimleri (1080p, 60 FPS, yüksek ayarlar):

İşlemci: AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i7-4790K

AMD Ryzen 5 1500X ya da Intel i7-4790K Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti

AMD Radeon RX 580 ya da NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti RAM: 16 GB

16 GB İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 Depolama alanı: 60 GB

Yukarıdaki listeden anlayabileceğiniz üzere Rainbow Six Quarantine, günümüzde artık ortalama sayılabilecek bir bilgisayar tarafından oynatılabilecek. Oyunun oyunculara tam olarak ne sunacağını henüz bilmesek de iddialara göre Rainbow Six Siege'in sınırlı süreli Outbreak etkinliğinden ilham alacak.