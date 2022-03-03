Fransa merkezli otomobil devi Renault, D segment sedan modeli Talisman'ın üretiminin durdurulacağını açıkladı. Renault, bu kararın nedenlerine değinmemiş olsa da piyasadaki SUV hakimiyeti, Talisman'ın sonunu getirmiş gibi görünüyor.

Otomobil dünyasının son dönemlerdeki en popüler trendlerinden bir tanesinin SUV modeller olduğu sugötürmez bir gerçek. Tüketiciler, uzun yıllardır lüks sedanlar yerine özellikle de kompakt SUV'ları tercih etmeye başladılar. Bu durumun farkında olan otomobil üreticileri de yavaş yavaş sedanlardan vazgeçiyorlar. Şimdi bunlara, bir otomobil devi daha eklendi.

Türkiye'de en çok otomobil satan markaların başında gelen Renault, Talisman ismini verdiği üst düzey sedanının üretimini durdurmaya karar verdi. Şirket, üretimi durdurmanın nedenlerine çok fazla değinmemiş olsa da bu büyük bir gizem değil. Şirket muhtemelen Talisman satışlarından memnun değildi ve bu sedan için kaçınılmaz kararı verdi. Talisman'ın Türkiye'de de satıldığını ve fiyatının 936 bin TL olduğunu belirtelim. O paraya 2 kompakt SUV almak bile mümkün...

D segment sedanlara veda mı ediyoruz?

D segment sedanlar, bir dönemler otomobil dünyasının hakimiydiler. Volkswagen Passat, Renault Talisman, Ford Mondeo, Toyota Avensis ve Citroen C5 gibi modeller, sundukları konfor ve paket özellikleriyle "makam aracı" olarak lanse ediliyordu. Ancak o devir sona erdi ve D segment sedanlar, yavaş yavaş aramızdan ayrıldı. Örneğin Passat, yerini yepyeni bir elektrikliye bırakacak. Ford Mondeo, zaten bir süredir pek çok ülkeye gönderilmiyor. Toyota Avensis ise yerini Camry Hybrid'e bıraktı ancak Camry Hybrid de en azından Türkiye'de beklenen ilgiyi görmedi.

Türkiye pazarı için ufak bir beyin fırtınası yapacak olursak; BMW ve Mercedes gibi üst düzey markaları bir kenara bıraktığımızda, geriye yalnızca bir iki model D segment sedan kaldığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Peugeot 508. 700 bin TL'den başlayan fiyatlara sahip olan Peugeot 508'i nasıl bir geleceğin beklediği bilinmiyor. Bir diğer D segment sedan ise Skoda SuperB. Skoda yetkilileri, aracın en azından bir nesil daha yenileme alacağını duyurdular. 780 bin TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabilen Opel Insignia'nın ise yakın bir gelecekte SUV haline getirileceğine inanılıyor. Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak, SUV hakimiyetinin yavaş yavaş D segment sedanların sonunu getirdiğini rahatlıkla ifade edebiliriz.