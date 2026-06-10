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Razer, Podcast veya Yayın Yapmak İsteyenlerin Çok İşine Yarayacak Seiren V3 Pro Mikrofonunu Tanıttı

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Razer, ilk XLR özellikli mikrofonu Seiren V3 Pro’yu tanıttı. Cihaz, yayın ve podcast yapmak isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Razer, Podcast veya Yayın Yapmak İsteyenlerin Çok İşine Yarayacak Seiren V3 Pro Mikrofonunu Tanıttı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyunseverler için üst seviye ekipmanlar ve aksesuarlar üretmesiyle bilinen Razer, şimdi ise yepyeni bir ürünle karşımıza çıktı. Firma, ilk XLR mikrofonu olarak kayıtlara geçen Seiren V3 Pro isimli mikrofonunu resmen tanıttı.

Seiren V3 Pro modeli, şirketin dijital içerik üreticilerine yönelik bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki podcast yapmak veya yayın yapmak isteyen kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklere sahip.

İçerikten Görseller

Razer, Podcast veya Yayın Yapmak İsteyenlerin Çok İşine Yarayacak Seiren V3 Pro Mikrofonunu Tanıttı
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Karşınızda Razer Seiren V3 Pro

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Markanın ilk XLR özellikli mikrofonu olmayı başaran Seiren V3 Pro, hem yeni başlayan hem de tecrübeli içerik üreticilerine hitap edebilecek bir ürün. Hem XLR hem de USB sunuluyor. XLR’ın profesyonel mikrofonlar için standart konektör türü olduğunu belirtelim. Bilgisayara bağlanmadan önce bir ses arayüzü veya mikserden geçirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de genel olarak yayıncılık yapanlar tak çalıştır şeklindeki USB mikrofonlara yöneliyor. Razer ise bu modelde her iki seçeneği kullanıcıya sunuyor.

Cihazda dahili dijital sinyal işleme (DSP) özeliği var. Razer, Seiren V3 Pro'daki USB-C bağlantılarıyla çalışan dahili DSP'nin, yapay zekâ gürültü giderici, kompresör, sınırlayıcı ve genişletici içerdiğini ve bunların sayesinde yeni başlayanların onlarca yabancı düğme ve tuşla uğraşmasına gerek kalmayacağını ifade ediyor.

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Ayarlanabilir ve titreşim önleyici kol, 50 Hz ila 16 kHz frekans aralığında ses alan 30 mm'lik mikrofon. Cihazın 32 bit float kayıt özelliklerini ve dahili RGB aydınlatmasını destekleyen Razer Synapse yazılımıyla çalıştığını belirtelim. Fiyatı ise 249,99 dolar olarak açıklandı.

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