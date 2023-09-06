Real Madrid'in kapsamlı bir yenilemeden geçen Santiago Bernabéu Stadyumu, hem çevre dostluğuyla hem de ileri seviye teknolojisiyle diğerlerine örnek oluyor.

Devasa paraların döndüğü futbol dünyasında yatırımlar sadece iyi oyunculara veya takımlara yapılmıyor. Takımların kendi sahaları için de büyük masraflara girmeleri gerekiyor. Temelde spor deneyimini en yüksek seviyede tutmak için yapılan bu harcamalar, özellikle de stadyum tarafında antrenman tarafında da takımın her üyesinin en yüksek verimi almasını sağlıyor.

Real Madrid de son zamanların en büyük stadyum yatırımlarından birine imza atıyor. Aslında çok daha önceden bitmesi planlanan Santiago Bernabeu Stadyumu, daha önce görmediğimiz türden yenilikleri beraberinde getiriyor. Futbol haricinde birçok eğlence etkinliğine de ev sahipliği yapan platform, takım ekibi haricinde seyirciler de düşünülerek hazırlanıyor.

Her noktasında yenilik var.

Santiago Bernabeu’nun dışı, göze hoş gelen çelik bir kaplamaya sahip. Hepsi bununla da sınırlı değil. Modern bir yapı olduğunu her yönden belli eden stadyumun bu yüzeyine ışık gösterileri ve istenen görüntüler yansıtılabiliyor. Çatı tarafı ise istendiğinde açılıp kapanabilen bir yapıda. Bu da zorlu hava koşullarında içeride rahat edilmesini sağlıyor.

Elbette bu sadece dışarıdan görünen. İçeride çok daha fazla yenilik var. 360 derecelik skor tablosu buna bir örnek. Bu sayede tribünde nerede oturursanız oturun bu devasa multimedya ekranını görebiliyorsunuz. Real Madrid Müzesi kısmı da kapsamlı bir renovasyondan geçiriliyor. Bu bağlamda yıllık 1 milyon ziyaretçi ağırlaması bekleniyor.

En büyük yenilik ise yeni çim yönetim sistemi.

Bu sistemle birlikte çimler, bir maçla diğer maç arasında çekilebiliyor. Evet, bildiğiniz kenarlara doğru çekiliyor. Parça parça yer altına giden bu çimler, gelişmiş bir algoritmayla ışık ve suya maruz kalıyor ve bu şekilde çimlerin bakımı yapılıyor. Daha sonra saha tekrar aynı formuna dönebiliyor.

Stadyumda restoranlar, dinlenme alanları, antrenman alanları, gelişmiş video ve ses ekipmanları, turistik bölümler, alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar ve lüks VIP kısımlar bulunacak. Wi-Fi bağlantısına da stadyumun her noktasından erişilebilecek. 12 metre uzayacak olan stadyum 57 metre uzunluğuna çıkarken 82.000 taraftar kapasitesine ulaşıyor.

Stadyum yenilenirken çevre de düşünülüyor.

Güneş panelleri kullanan stadyumda yağmur suyunun toplanmasını sağlayan alanlar ve enerji tasarruflu aydınlatmalar bulunuyor.

Yani bambaşka bir stadyum var karşımızda. Sayısız etkinliğe ev sahipliği yapacak Santiago Bernabéu, her ziyaretçi için en iyi deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Yeni stadyumun 23 Aralık 2023'te açılması bekleniyor. Çalışmalar ise 2019'un Temmuz ayında başlamıştı.