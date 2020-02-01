Realme C3, Kutusundan Yeni Realme UI ile Çıkacak

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni akıllı telefonu Realme C3'ün kutusundan Realme UI ile çıkacak ilk akıllı telefon olacağını doğruladı. Bununla birlikte yeni Realme UI güncellemesini alacak telefonlar arasında Realme 3 Pro, Realme XT ve Realme X2 bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni akıllı telefonu C3 için onay alan Realme, bu telefonu ilk olarak 6 Şubat tarihinde Hindistan’da tanıtacak. Şimdiye kadar telefonun bazı özellikleri ortaya çıkmış olsa da Çinli firma, bugün yeni nesil Realme C3’ün Realme UI ile kutudan çıkan ilk telefon olacağını doğruladı. Bu bilgi, Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth tarafından Twitter’da onaylandı.

Flipkart’ta telefonun bazı kilit özelliklerini açıklayan şirket, Realme C3’ün 5.000 mAh batarya ve çift kamera kurulumuyla geleceğini doğrulamıştı. Bununla birlikte telefon, gücünü yeni MediaTek Helio G70 işlemcisinden alan ilk Realme telefon olacak. Kutusundan Android 10 tabanlı Realme UI ile çıkacak olan telefon, böylelikle Realme 3 Pro, Realme XT ve Realme X2 ile birlikte Android 10 tabanlı Realme UI kullanan sınırlı sayıdaki telefondan biri olacak.

Yeni Realme UI, ColorOS 7’nin farklılaştırılmış versiyonu olacak:

ColorOS 7’nin Realme markalı cihazlar için geliştirilmiş özel bir versiyonu olan Realme UI, ColorOS’a kıyasla daha rafine bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Bununla birlikte arayüz, simgeler ve yazı tipinde de bazı farklılıkların olduğunu söylemek mümkün. Yine de giden ColorOS ile yeni arayüz arasındaki farklılıkların çok da fazla olduğu söylenemez.

Öte yandan yeni Realme UI ile birlikte gelecek olan özelliklere bakacak olursak işler burada biraz değişiyor. Bu noktada Realme UI; aynı anda kablolu ve kablosuz kulaklıklar aracılığıyla müzik çalmak için ‘Çift Kulaklık Modu’, bildirimler için ekran kenarı aydınlatma modu, üç parmak ekran görüntüsü ve daha birçok şık eklemeyi beraberinde sunacak.

Realme C3 özellikleri