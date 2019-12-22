Realme C3 ve Realme 5i'nin Sertifikaları Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Realme, yeni yıla hızlı giren akıllı telefon üreticilerinden bir tanesi olacak. Şirket, 2020’nin başlarında X50’nin yanı sıra iki yeni model daha piyasaya sürecek.

2019’un bitmesine artık sayılı günler kaldı ve yeni yılın gelmesiyle birlikte akıllı telefon üreticilerinin de yeni telefonlarını kullanıcılarına sunması bekleniyor. Yeni yıla yeni telefonla girmesi beklenen şirketlerden bir tanesi ise son zamanlarda ivme kazanmayı başaran Realme.

Yeni yılın başlamasıyla birlikte Çinli akıllı telefon üreticisi Realme’nin anavatanında Realme X50’yi duyurması bekleniyor. X50, şirketin 5G bağlantıyı destekleyen ilk akıllı telefonu olacak ve Snapdragon 765G işlemciyle birlikte gelecek. Ancak görünüşe göre şirketin çıkaracağı tek cihaz Realme X50 olmayacak.

İki yeni model daha

Singapur’daki Infocomm Media Development Authority’nin (IMDA) iki yeni Realme telefona sertifika verdiği ortaya çıktı. Sertifika verilen bu telefonların modelleri ise Realme C3 ve Realme 5i. Bu bilgiyi ortaya çıkaran kişi ise Sudhanshu Ambhore adlı bir Twitter kullanıcısı. Kullanıcı, cihazların sertifikalarını da paylaşımına ekledi ve Realme C3’ün model numarasının RMX1941, Realmi 5i’nin model numarasının ise RMX2030 olduğu ortaya çıktı.

Realme C3, bu senenin mayıs ayında çıkan Realme C2’nin varisi konumunda olacak. Cihazın, hangi donanım özelliklerine sahip olacağı henüz bilinmiyor ancak C2’ye göre nispeten daha iyi donanım özelliklerine sahip olması bekleniyor. Realme 5i’nin ise Realme 5’in bir versiyonu olması ve nispeten daha az özelliğe sahip olması bekleniyor.

Hem Realme C3’ün hem de Realme 5i’nin, gelecek yılın başlarında çıkması durumunda Android Pie temelli ColorOS 6 ile kutudan çıkmasına olası gözle bakılıyor. ColorOS 7 güncellemesinin ise daha sonra gönderileceği düşünülüyor.