Realme X3 SuperZoom 60x'un Tanıtım Tarihi Duyuruldu

Realme’nin yeni amiral gemisi katili olacak X3 SuperZoom’un tanıtım tarihi resmen duyuruldu. Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 855+ yonga setinden alması beklenen cihazın 60x yakınlaştırma özelliği bulunuyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Realme’nin tam 60x yakınlaştırma özelliğine sahip modeli Realme X3 SuperZoom’un çıkış tarihi resmen duyuruldu. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yeni telefon 26 Mayıs’ta tanıtılacak. Özellikle kamera tutkunlarına hitap edecek telefon, yakınlaştırma özelliğiyle kullanıcıları cezbediyor.

Telefonun kamera yakınlaştırma özelliğine dikkat çekmek isteyen Realme Hindistan Başkanı Madhav Seth, geçtiğimiz gün Realme X3 SuperZoom 60x ile çekilen bir Samanyolu fotoğrafı paylaşmıştı. Bu fotoğraf, 60x’e kadar zoom özelliğine sahip olan telefonun ne kadar kaliteli çekimler yaptığını gösteriyor. Son nesil donanım birimlerine sahip olacağı düşünülen cihaz, yakınlaştırma için 13 MP periskop lens kullanacak.

Qualcomm’un en güçlü işlemcisiyle gelecek

Realme X3 SuperZoom 60x hakkında şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere baktığımızda, cihazda Qualcomm’un son nesil yonga seti Snapdragon 855+ yer alacağı görülüyor. Diğer donanım birimiyle de müşterileri kendine çekecek amiral gemisi katili akıllı telefonda 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunurken, telefonun 30 W hızlı şarj desteğine sahip 4.200 mAh bataryayla çıkış yapması bekleniyor.

Resmi Realme Europe Twitter hesabından yapılan açıklamayla duyurulan yeni telefonun, kamera yakınlaştırmasını periskop sensörüyle sağlamak bekleniyor. Bu sensöre eşlik edecek kameralardan birisi ise 64 MP olacak. Şirket, ana kamera için 64 MP ana sensör tercih ettiklerini onayladı. 60x gibi devasa bir yakınlaştırma özelliği sunan bu cihazın, kullanıcılarına başka ne gibi özellikler sunacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.