Redmi 10X, Google Play Console'da Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu Redmi 10X, Google Play Console’da bazı kilit donanım özellikleriyle birlikte listelendi. Cihazın RAM’i, grafik birimi, işlemcisi ve işletim sistemi belli oldu.

Ortaya çıkan çeşitli söylentilerden sonra bu hafta içerisinde Redmi 10X’e dair bazı güçlü kanıtlar ortaya çıkmıştı. Cihaz, bazı sertifikasyon süreçlerinden geçmişti. Redmi 10X, şimdi de Google Play Console’da bazı kilit özellikleriyle birlikte belirdi.

Cihazla ilgili ortaya atılan ilk iddialarda, dünya genelinde piyasaya sürülen Redmi Note 9’un Çin pazarı için yeniden adlandırılmış sürümü olacağı ifade edilmişti. Ancak Google Play Console listelemesi, cihazda bulunan bazı özelliklerin farklı olduğunu gösteriyor.

Redmi 10X özellikleri

91mobiles’ın ortaya çıkardığı listelemeye göre Redmi 10X’in ekran çözünürlüğü 2340 x 1080 olacak ki bu da FHD+ bir ekrana denk geliyor. Ekranın boyutuyla ilgili herhangi bir bilgi ise yer almıyor. Tasarımı Redmi Note 9’a benzer olması beklenen cihazın ekranın sol üst köşesinde selfie kamerasına ev sahipliği yapacak bir çentik yer aldığı söyleniyor.

Listelemeye göre Redmi 10X gücünü MediaTek Helilo G70 SoC’den alacak. Yonga, 2 adet 2.0 GHz hızında A72 ve 6 adet 1,7 GHz hızında A55 çekirdeğe sahip. Redmi Note 9’da G85 SoC bulunuyordu, yani Redmi 10X’te bu konuda bir kısıntıya gidilmiş. Grafik tarafında da 820 MHz frekanslı Mali G52 bulunuyor.

Listelemede ortaya çıkan bir diğer özellik ise cihazın belleği oldu. Redmi 10X, satın alınabilir segmentteki bir akıllı telefon için oldukça kabul edilebilir olduğunu söyleyebileceğimiz 4 GB’lık bir RAM’e sahip. Tabii bu listelemede cihazın tek bir varyantının yer almış olması ve farklı RAM kapasitelerine sahip modellerin olması da oldukça muhtemel.

İşletim sistemi tarafına bakıldığında Android 10 ile birlikte geleceği görülüyor ki bu da bir Redmi cihazı olduğu için kutusundan MIUI 12 ile birlikte çıkacağı anlamına geliyor. Cihazın Google Play Console listelemesinde ortaya çıkan özellikleri bunlardı. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak olan yeni bilgileri de sizlere aktarmaya devam edeceğiz.