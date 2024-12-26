Redmi, önümüzdeki dönemde tanıtacağı yeni dizüstü bilgisayarı "Redmi Book 16 2025"in bazı özelliklerini açıkladı. Cihaz, en çok da batarya süresi ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası Redmi, önümüzdeki günlerde "Redmi Book 16 2025" olarak isimlendireceği yeni dizüstü bilgisayarını duyuracak. Bu dizüstü bilgisayarın lansmanı için reklamlara başlayan şirket, yaklaşmakta olan bilgisayarın bazı özelliklerini açıkladı.

Redmi tarafından yapılan açıklamaya göre Redmi Book 16 2025, en çok da kullanım süresiyle dikkat çekecek gibi görünüyor. Zira bu dizüstü bilgisayarda 72 Wh kapasiteli bir batarya bulunacak ve bu batarya, yapay zekâ destekli optimizasyon özelliği ile 19,05 saat kesintisiz kullanım imkânı sunacak.

Redmi Book 16 2025 böyle görünecek

Bu yılın başlarında piyasaya sürülen Redmi Book 16 2024, 2.5K çözünürlük sunan 16 inç boyutlu ekran ile geldi. 120 Hz tazeleme oranı ve 400 nit parlaklık değerine sahip olan ekran, sRGB renk gamının yüzde 100'ünü destekliyordu. Intel'in en yeni işlemcilerinden Core i5-13500H'den güç alan dizüstü bilgisayar, yüksek performansı ile de tüketicileri etkilemişti. Hâl böyle olunca benzer özellikleri Redmi Book 16 2025'ten de bekleyebiliriz.

Redmi, Redmi Book 16 2025'in pek çok özelliğini ve fiyatını gizli tutuyor. Ancak bu ürün için çok uzun süre beklemeye gerek olmayacak. Dizüstü bilgisayar, Redmi Turbo 4 ile aynı etkinlikte duyurulacak. Cihazın neler sunacağı da bu etkinlik sırasında gün yüzüne çıkmış olacak.