Asus, CES etkinliğinde dünyanın en hafif olduğunu iddia ettiği yeni Copilot+ destekli dizüstü bilgisayarını tanıtacak.

Asus, dünyanın en hafif Copilot+ destekli dizüstü bilgisayarını CES 2025’te tanıtacağını duyurdu ve şirket bu yeni modelin 32 saate kadar pil ömrü sunacağını iddia ediyor.

Las Vegas’ta gerçekleşecek olan Consumer Electronics Show (CES) sırasında yapılacak özel etkinlikte şirketin çeşitli yeni ürünlerini sergilemesi bekleniyor. Etkinlikte şirketin en çok dikkat çekecek ürününün ise ultra ince ve hafif tasarımıyla dikkat çeken bu dizüstü bilgisayar olacağı düşünülüyor.

Ultra ince, ultra hafif ve 32 saat pil ömrü

Asus, yeni modelin “zarafet ve işlevselliğin kusursuz bir karışımını” sunduğunu belirterek, profesyonel kullanıcılardan gündelik kullanıcılara kadar geniş bir kitleye hitap edeceğini ifade ediyor. Şirket, henüz cihazın tüm teknik özelliklerini açıklamasa da 32 saatlik pil ömrü iddiası da oldukça dikkat çekici.

Yeni model, Asus’un popüler Zenbook serisinin bir parçası olacak ve serinin önceki modelleri olan Zenbook S14 ve Zenbook S16’ya katılacak. Bu modeller sırasıyla Intel’in Lunar Lake tabanlı Core Ultra 7 işlemcisi ve AMD’nin Ryzen AI 9 HX 370 işlemcisi ile donatılmış durumda.

Asus yeni heyecan verici modelinnin tüm teknik detaylarını ve fiyat bilgisini 7 Ocak’ta CES 2025'te düzenleyeceği “AIways Incredible” lansman etkinliğinde açıklayacak.