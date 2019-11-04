Telefonunuza Rehber Uygulaması İndirmeyin: İşte Sebebi

Sahip olduğumuz numaralar bizim için önemli. Fakat onları yedeklemek için bir telefon rehberi uygulaması indirmek pek de iyi bir tercih olamayabilir. Bu haberimizde telefon rehberi yedeklerken neden bu uygulamaları kullanmamanız gerektiğini anlattık.

Birçok insan uzun süre boyunca satın aldıkları ilk telefon numarasını kullanmayı tercih ediyor. İlk alınan andan itibaren ise eklenen numaralar her geçen gün daha da artıyor. Her ne kadar sosyal medya etkisini arttırsa bile temel iletişim ihtiyacımız için hala rehberimizdeki numaraları kullanıyoruz.

Rehberlerindeki numaraların silinmesinden korkan ya da yeni bir akıllı telefona numarasını taşımak isteyen kullanıcılar ise görünüşte sorunsuz ama aslında kişisel bilgilerinin çalınabileceği üçüncü parti uygulamaları kullanmak gibi bir hata yapabiliyorlar. Kişisel bilgilerinizi çaldırmanıza sebep olabilecek bir başka uygulama tarzı da arayanı bil uygulamaları. Gelin birlikte bu tehditlere göz atalım ve cep telefonu numaramızı korumak için alabileceğimiz önlemlere bakalım.

Cep telefonunuzun güvenliği, rehber uygulamalarıyla nasıl tehdit ediliyor?

Bir takım numaraları korumak istediğimizde aklımıza ilk gelen şeyler genelde banka numaraları ve şifrelerimiz oluyor. Fakat aynı zamanda dijital hayatımızı telefon numaraların üstüne kuruyoruz. Günümüzde hackerlar sadece cep telefon numarınız ile de size zarar verebiliyorlar. Sahip olduğunuz banka numarasını ya da şifrenizi diğer insanlarla paylaşamasanız bile cep telefonunu numaranızı paylaşmak oldukça olağan bir durum.

Bu noktada cep telefonu numaranızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Birçok uygulamaya cep telefonunuz üzerinden izin veriyorsunuz, hatta bir uygulamanın şifresini unuttuğunuzda kullandığınız şey yine cep telefonu numaranız.

Peki hackerlar bu numaraları nasıl elde ediyorlar? Aslında bunun cevabı oldukça basit. İnternet üzerinde bulunan ve denetimi sağlanamayan üçüncü parti uygulamaları kullanarak ya da internette bulunan bazı siteler üzerinden numaranızı bulabilirler.

Hatta sizin yerinize müşteri hizmetlerini arayarak sizin hakkınızda sahip oldukları bazı temel bilgiler ile numaranızı başka bir sim kartına taşıyabilirler. Bu sayede bir cep telefonu numarasından çok daha fazlasını kaybetmiş olursunuz.

Cep telefonu numaranızı korumak istiyorsanız uygulama seçiminde, cep telefonu numaranızı isteyen üçüncü parti uygulamalardan uzak durmak ya da güvenliği kanıtlanmış şirketlerin uygulamalarını kullanmak yeterli olacaktır. Özellikle arayını bil tarzı uygulamaların hepsinden uzak durmak telefon numaranızı korumak için son derece önemli bir adım olacaktır.

iPhone ve Android telefonlardaki rehber yedekleme uygulamaları ne kadar güvenli?

Akıllı telefonların sahip oldukları uygulama mağazaları rehberinizi yedeklemeniz için size birçok seçenek sunmaktadır. Birçoğu ücretsiz olan bu uygulamalar siz farkına varmadan sizden aldığı bilgileri başka şirketlere satabilirler. Hatta sizden elde edilen bilgiler tüketim alışkanlıklarınıza göre karşınıza reklam olarak çıkabilir.

Aslında birçok kullanıcın karşılaştığı, bu şirket benim numaramı nereden aldı? ya da neden bu reklam sms mesajlarını alıyorum? sorularının cevabı burada yatmaktadır. Aynı reklam endüstrisi gibi bir çarktan bahsediyoruz. Bu konudaki asıl sorun ise kullanıcıların erişim verdikleri üçüncü parti, yani telefona sonradan yüklenen uygulamaları denetlemenin bir yolunun olmaması.

Bu sebepten ötürü kullanıcılar üçüncü parti uygulamalar yerine telefonlarının mevcut uygulamalarını kullanarak yedekleme işlemini yapmaları gerekmektedir. Günümüzde ister iOS, ister Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefonunuz olsun, akılı telefon üreticileri sizler rehber yedekleme işleminizi kolayca yapmanızı sağlayacak ve güvenli bir yazılımı cihazınız ile birlikte sunmaktadırlar.

Özellikle bulut sisteminin yaygınlaşması ile her akıllı telefon üreticisi bu konuda bulut tabanlı yedekleme servisini ücretsiz sunmaktadır. Cihanızın işletim sistemine göre Google ya da iCloud sizin için rehberlerinizi aslında bulut tabanlı olarak yedeklemektedir. Fakat bulut yedekleme ayarlarını cihazınızın ayarlar bölümünden kontrol etmenizde fayda var. Başka bir önemli nokta ise, eğer ileride bu yedeklere ulaşmak isterseniz, telefonuzda kullandığınız Google ya da iCloud hesabınızın bilgilerine sahip olmanız gerekiyor.

Güvenilir rehber ve rehber yedekleme uygulaması: Google Kişiler

Eğer herhangi bir sebepten ötürü telefonunuzda yüklü olarak gelen yedekleme seçeneklerinden birisi yerine farklı ve aynı zamanda güvenli bir uygulama arıyorsanız Google Kişiler uygulamasını deneyebilirsiniz. Google Kişiler uygulamasını kullanarak halihazırda telefonunuzun sahip olduğu yedekleme işlemlerinden çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

Google Kişiler telefonunuzun başına bir şey geldiğinde hayat kurtarıcı bir çözüm olarak rehberinizdeki kişileri geri getirmenize olanak sağlayacaktır. Telefonunuzun içinde gelen uygulamalardan farklı olarak ise Google Kişileri başka bir telefona geçtiğinizde bilgilerinizi zahmetsizce aktarmak için kullnabilirsiniz. Fakat Google kişiler uygulaması sadece Android telefonlar için uygulama mağazasında bulunmakta.

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iOS ve Android telefonlar için başka bir tehdit: Arayanı bil uygulamaları

Rehber yedekleme uygulamalarından sonra en çok rehberinize ulaşmak için izin isteyen uygulamaların başında arayan kişinin kim olduğunu ya da diğer kullanıcıların rehberinde hangi isimle kaydedildiğinizi gösteren uygulamalar geliyor. Geçtiğimiz sene birden patlama yaparak Türkiye’de çok konuşulan uygulamalardan birisi olan Getcontact isimli uygulama da bunun güzel bir örneğiydi.

BTK tarafından yapılan soruşturma neticesinde Getcontact, Google Play ve App Store üzerinden kaldırılmıştı. Herhangi bir denetim olmaması ve alınan bilgilerin hangi amaçla kullanılacağı konusunda belirsizlikler Getcontact adlı uygulamanın kaldırılmasının en büyük nedeni olmuştu. Rehberinize erişim izni verdikten sonra uygulamadan numaranızı silseniz bile o zamana kadar uygulama üreticilerinin verileri aktarma şansı olduğu için son derece tehlikeli bir uygulama olarak görüldü.

Her ne kadar birçok insan cep telefonu numaralarının en az bir banka numarası kadar önemli olduğunun farkında olmasa da, hackerla ve reklam şirketleri bunun farkında. Bu yüzden kullanıcıların üçüncü parti uygulamalardan uzak durarak kendi telefonlarının rehber yedekleme servislerini kullanmaları önem arz etmekte.