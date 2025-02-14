Renault'un 2026 yılında tanıtacağı yeni nesil Clio'nun gerçekçi konsept tasarımı oluşturuldu. Bu konsept tasarım, herkesi Clio hayranı yapar gibi görünüyor.

Fransız otomobil devi Renault, en son 2023 yılında yenilediği ikonik otomobili Clio'nun yeni nesli için çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda; hem şirketten aldığı bilgilerden hem de casus kamera görüntülerinden yola çıkarak konsept tasarım oluşturan Auto Express ekibi, 2026 model Clio'nun nasıl görüneğini ortaya koymuş durumda.

Açık konuşmak gerekirse 2023 yılında tanıtılan Clio, tarihin en yakışıklı Clio'larından biriydi. Ancak bu konsept tasarımlar gerçeğe dönüşürse 2023 model Clio'yu tamamen unutacağız. Zira yeni nesil Clio, kelimenin tam anlamıyla gelecekten gelmiş gibi görünecek ve bugüne kadar piyasaya sürülecek tüm Clio modellerini unutturacak.

İşte 2026 model Renault Clio için oluşturulan konsept tasarım

2026 model Renault Clio, oluşturulan konsept tasarıma göre oldukça sert bir silüete sahip olacak. LED'lerle desteklenen parçalı far yapısı, pek çok otomobil tutkununu mest edecek. Arka kısımda ise yine oldukça ince aydınlatmalarla karşılaşacağız.

Yeni nesil Renault Clio, sadece dış görünüşüyle gündem olmayacak. Şirket, kabinde de önemli çalışmalar yapacak bunların belki de en önemlisi, bilgi-eğlence ekranında bizleri karşılayacak. Renault, Google'ın Sesli Asistan ve Haritalar gibi hizmetleriyle çalışan en yeni bilgi-eğlence yazılımını, küçük şehir otomobiline entegre edecek.

Casus kameralara yakalanan Renault Clio böyle görünüyordu:

Renault'un yeni nesil Clio'da kaput altına dokunması çok da beklenmiyor. 2026 model Clio, çok büyük olasılıkla Türkiye'de de satın alınabilen 90 beygir gücündeki 1.0 litrelik motor ve 145 beygir gücündeki hibrit seçenekle satılacak.