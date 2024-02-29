Renault, geçtiğimiz günlerde lansmanını gerçekleştirdiği yeni elektrikli otomobili 5 E-Tech Electric için özel ürünler tasarladı. Bu ürünler arasında kasetçalar, langırt ve akülü araba gibi şeyler bulunuyor.

Fransız otomobil devi Renault, Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında yeni elektrikli otomobili 5 E-Tech Electric'i tanıttı. Biz bu otomobile yeni diyoruz ancak araç, Renault'un ikonik modellerinden bir tanesi olan Renault R5'in yeni bir versiyonu olarak karşımıza çıktı. Ve Renault, bu özel otomobilin lansmanını ilgi çekici kılabilmek adına elinden geleni ardına koymama noktasında kararlı gibi görünüyor. Çünkü Renault, R5'in yeni versiyonu için dikkat çekici ürünler tasarladı.

Aslına bakacak olursak Renault, çok uzun zamandır harici aksesuar, kıyafet, minyatür araba ve elektrikli scooter gibi ürünler satıyor. İşte Renault 5 E-Tech Electric'in lansmanı için oluşturulan yeni ürünler de bunun bir parçası olarak karşımıza çıktı. Burada ilgi çekici olan, Renault 5 koleksiyonunun oldukça fazla sayıda ve birbirinden ilginç ürünler içeriyor olmasıydı. Gelin o ürünlerden bazılarına yakından bakalım.

Renault 5 E-Tech Electric için üretilen bazı ürünler:

Renault 5 E-Tech Electric için üretilen ürünlerden biri, aslında klasik bir kasetçalar. 180 euro karşılığında satın alınabilen bu ürün, sahip olduğu Bluetooth bağlantı desteği ile istenirse bir hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Retro tutkunları, ürünle gönderilecek boş kasete müzik kaydı yapabilecekler.

Daha işlevsel bir ürün arayışında olan tüketiciler, Renault ile Jitensha'nın ortak olarak tasarladığı bu elektrikli bisikleti satın alabilirler. Ürünün fiyatı, 2.700 euro olarak açıklandı.

Renault 5 E-Tech Electric lansmanı için üretilen bir başka ürün de özel bir langırt. Özel dediğimize bakmayın, bu üründe özel olan tek şey, "5" ibaresi. Renault 5 E-Tech Electric'in renk seçeneklerine sahip olan langırt, 4.200 euro karşılığında satın alınabilecek.

Renault, oyuncak tutkunlarını da unutmadı. Yukarıda gördüğünüz yarış platformu, 3,8 metre uzunluğunda. Renault 5 E-Tech Electric ile Renault Turbo 3E konseptini karşı karşıya getiren platform, 115 euro karşılığında satılıyor ve daha şimdiden tükenmiş durumda.

Kendiniz için bir Renault 5 E-Tech Electric alamıyorsanız çocuğunuz için bu arabanın akülü versiyonunu satın alabilirsiniz. 295 euro karşılığında satın alınabilecek olan akülü araba, otomobil tutkunu babaların favorilerinden biri olacak gibi görünüyor.

Renault'un resmî internet sitesinde sattığı diğer ürünlere, buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Peki Renault 5 E-Tech Electric'in kendisi hangi özelliklerle donatıldı?