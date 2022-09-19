Dacia'nın Fransa'da gerçekleştirdiği etkinlikte Renault Mais Türkiye Genel Müdürü Berk Çağdaş ile konuştuk. Çağda, Dacia'nın Türkiye'deki hedeflerini açıkladı.

Türkiye’de en çok satan bazı otomobil modellerinin üreticisi Dacia, geçtiğimiz hafta Fransa’nın Paris kentinde Avrupa basınına yeniliklerini tanıttı. Bu etkinliği aralarında bizim de olduğumuz Türkiye’den de bir grup gazeteci takip etti.

Dünya basını ile birlikte takip ettiğimiz Dacia’nın 2022 Manifesto toplantısı görkemli bir salonda gerçekleştirdi. Logosu değiştirilen marka, 2023 yılından itibaren çıkartacağı tüm modelleri sıraladı. Buna göre, bu yılın kasım ayında Türkiye yollarına çıkacak olan yeni Dacia Jogger’ı yüzde 100 elektrikli Spring izleyecek. 2023 yılı ise başlı başına Dacia’nın atak yılı olacak. Dünya’da iddialı bir 2023’e hazırlanan Dacia, Türkiye’de de çıtayı yükselttiğini açıkladı. Biz de Dacia Türkiye'nin mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli bir röportaj gerçekleştirdik.

Dacia Türkiye’nin hedefi ilk %5! İşte Renault Genel Müdürü ile yaptığımız röportaj:

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Dacia’nın Paris’te yapılan basın toplantısında sorularımızı yanıtladı. Çağdaş, Dacia Türkiye’nin 2022 ve 2023 hedeflerini şu şekilde paylaştı:

“Dacia özelinde Mais olarak 2022 yılı için daha iyi beklentilerimiz vardı. 2022 yılı için da daha olumlu bir bütçe yapmıştık. Sonra Ukrayna-Rusya sorunu ortaya çıktı. Tedarik sorunu da gündeme getirdi. Zaten cip krizi de vardı. Yerli üretim yapıyor olmamızın, o ürünlerinin satış ağırlığının, toplam satış adetlerimizin içinde daha ağırlıklı olması nedeniyle bir avantajlı hissediyorduk kendimizi. Özellikle lojistik sorunlar ve hammadde sıkıntısı bütün sektörü etkiledi. Türkiye’de Renault ve Dacia olarak ciddi bir performans gösterdik. Ağustos sonu itibariyle 58.500 Renault, 23.700 adet de Dacia satışı gerçekleştirdik. Biliyorsunuz Dacia sadece binektir, Ticari aracımız yok. Renault’nun da 52 bin adedi binektir. Dolayısıyla 88 bin adetle bugüne geldik.

Bundan sonra Dacia’da sene sonu hedeflerimize ulaşırız. pazar payı olarak yüzde 5 civarıydı. Ağustos itibarıyla geçtik bu pazar payını. Sorun şu, biz var olan bir talebi elimizdeki kısıtlı tedarikle doyurmaya çalışıyoruz. Öncelikle bayi tarafındaki perakende talep, sonra kurumsal talebi filo ve büyü filo taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Öncelik her zaman bayi tarafında yani perakende de oluyor. Bu sene yaptığımız satışlarla ve seneye yapmayı planladığımız satışlarla 500 bin adedi Türkiye’de Dacia olarak geçeceğiz. Yaklaşık 10 yılda 500 bin adet araç satılmış bir pazara ulaşmak bizim için önemli. Ben kişisel olarak bu Dacia markasına çok inanıyorum. Grup olarak Oyak olarak inanıyoruz. Çünkü Türkiye’nin satın alım gücüne, hayat standardına, aile yaşamına son derece uyumlu, fayda maliyet oranında araçlar sunuyoruz. Duster modeli için bir şey eksik diyebilir misiniz? Şimdi Dacia Spring’le herkes elektrikli araca ulaşabilmeli ve herkes binebilmeli sloganıyla yola çıktı. 2023’ün ilk çeyreğinde lanse etmeye planladığımız Dacia Spring büyük motoruyla Türkiye’ye gelecek. Ben hem bireysel hem de kiralama tarafında büyük bir ilgi bekliyorum. Özellikle genç kuşakta ilgi bekliyorum.

Dacia Spring’in Türkiye’ye ne kadar tedarik verileceğini bilemiyorum. Ama bir satıcının, Türkiye’de bir distribütörün bizim gibi B ve C segmentine hakim, pazar liderliği olan bir üreticinin yüzde 20-25 filo hedefi olmalı. Filo satışsız bir araç olmaz. Filo oranını yüzde 25 olarak hesap etseniz bile bunun Dacia’ya düşen payı yaklaşık yüzde 25-30’dur. Renault ağırlıklıyız tabi orada. Onun büyük kısmını Dacia Spring teşkil edecek diyebiliriz.

Dacia 2023 hedefi kesinlikle bu seneki başarıyı sürdürmek olacak. Yani ilk 7 arasındayız. 6. veya 5. Olmak benim için başarı olacaktır. Ben olacağımıza inanıyorum. Duster yenilenecek. Model ve ürün kabuk değiştiriyor. Mobiliteyi ön plana koyan kullanıcı kitlesine hitap eden herkese her türlü aracı veriyor Dacia. Ben markaya çok güveniyorum. 2023’te de buna devam edecektir. Normal koşullar altında başa güreşen markalardan biri olması gerekir, mevcut trendde… Buna inanıyorum.”

“Öncelikle müşteri memnun olacak, sonra bayii”

“Öncelikle müşteri memnun olacak, sonra ikinci olarak bayi memnun olacak ve üçüncü olarak da çalışanınız mutlu olacak. Benim 6 yıldır kurmaya çalıştığım iş disiplini bu. Benim sosyal medyam müşteriye açık. Bana herkes ulaşabilir. Gerekirse kendim arıyorum. Müşterinin güven duyması çok önemli.

Dacia müşteri profili, genellikle Türkiye’de orta segment dediğimiz genç çalışanlar, kadınlar, B segmente C segmente birebir uyan bir müşteri profilimiz var. Spring te genç nüfusu hedefliyoruz. Yeni mezun, yeni çalışmaya başlayan, yeni evli çiftler hedefimiz…”

Türkiye, en çok Duster satılan dördüncü ülke:

Türkiye, 2022 Ağustos sonu itibarıyla 169 bin adet ile dünyada en çok Duster satılan dördüncü ülke olarak dikkat çekiyor. Dacia'nın müşterilerinin yaşam tarzlarıyla uyumlu, özgün, dayanıklı, çok amaçlı ve çevre dostu araçlar sunduğunu belirten MAİS A.Ş. Genel Müdürü Berk Çağdaş, şirketin bulunduğu konum hakkında ise şu açıklamada bulundu:

"Bir otomobilde gerçekten olması gereken özellikleri gelişen teknolojiyle sürekli güncelleyen Dacia, akıllı çözümler sunan bir fiyat performans markası olarak müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap veriyor. Yenilenen ürün yelpazesi ve MANIFESTO konsept otomobili, yeni marka kimliğiyle birlikte Dacia'nın maceracı ruhunun bir göstergesi. 2022 Ağustos sonu itibarıyla Dacia Türkiye olarak yüzde 5,2 pazar payı ve 23 bin 861 adet satışla toplamda yedinci, binek otomobil pazarında altıncı, ithal markalar arasında ise en çok satılan ikinci marka konumunda bulunuyoruz. Duster ise aynı dönemde 16 bin 936 satış adeti ile SUV pazarının lideri ve en çok satılan ithal model. SUV segmentinde ilk günden bu yana ezber bozarak dengeleri değiştiren Duster aynı zamanda son 10 yıldır 4x4 segmentini aralıksız liderliğiyle domine ediyor. Türkiye, 2022 Ağustos sonu itibarıyla 169 bin adet ile dünyada en çok Duster satılan dördüncü ülke olarak dikkat çekiyor. Tüm bu veriler Dacia'nın Türk tüketicisi tarafından ne kadar beğeni topladığını ortaya koyuyor. Temel felsefesinden vazgeçmeyerek kendini yenileyen Dacia markası, emin adımlarla yoluna devam edecek. 2023 yılında hedefimiz, 2004 yılında giriş yaptığımız Türkiye pazarında toplamda yarım milyonluk satış adedine ulaşmak."