Toyota Başkanından Apple'ın Otomobiliyle İlgili Açıklama

Toyota Başkanı Akio Toyoda, Apple'ın otomobil projesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sektördeki her türlü yeni girişimin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Toyoda, Apple'a çok önemli bir uyarıda bulundu. Toyoda'ya göre otomobil sektörüne girmek ve araç satmak, o kadar da kolay bir şey değil.

Ortaya atılan onlarca iddiadan sonra Kia Motors ile görüştüğü açığa çıkan Apple'ın otomobil projesi ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Sektörün en büyük isimlerinden olan Toyota'nın başkanı olarak görev yapmakta olan Akio Toyoda tarafından yapılan açıklamalarda, otomobil sektörüne girmenin o kadar da kolay bir şey olmadığı uyarısı yapıldı.

Perşembe günü basın mensuplarına açık olarak bir basın toplantısı gerçekleştiren Akio Toyoda, otomobil sektöründe bu tür yeni girişimler görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Ancak otomobil sektörünün dışarıdan görüldüğü gibi olmadığının altını çizen Toyota başkanı, otomobil üretme teknolojisine sahip olunsa bile otomobil satmanın tüm bunlardan çok daha fazlası olduğunu söyledi. Bir aracın piyasaya sürüldükten 40 yıl sonra bile arkasında durulması gerektiğini ifade eden Akio Toyoda, yeni girişimlerin müşteri ve servis gibi diğer şeyleri görmezden gelmemesi gerektiğini hatırlattı. Toyoda'ya göre Apple ve diğer girişimlerin, büyük bir sorumluluğu üstlenmeleri gerekiyor.

Toyoda, Tesla için de benzer cümleler kurmuştu

Görünen o ki Toyota başkanı, Apple'ın otomobil sektörüne girmesini pek önemsemiyor. Aslında hiçbir otomobil üreticisi Toyoda'nın umurunda değil. Zira Toyoda, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamalarda da Tesla'nın ürettiği otomobillere çatmış, bu araçların gerçek birer ürün olmadığını söylemişti. Ancak Tesla, 2020 yılında Toyota'yı geride bırakarak, dünyanın en değerli otomobil üreticisi olma unvanını kazandı. Bu umursamazlığın Toyota için ağır sonuçlar getirip getirmeyeceği, önümüzdeki yıllarda netleşecek.

Apple'ın otomobil projesine girme meselesi, sektörün önde gelen isimleri tarafından ciddi anlamda önemseniyor. Hatta önce Volkswagen CEO'su, bundan sonra da BMW CFO'su konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş, şahsi fikirlerini beyan etmişlerdi. Bu tür açıklamaların devam edeceğini şimdiden söyleyebiliriz.