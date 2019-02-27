Resident Evil 2 Remake, 4 Milyon Satış Barajını Geçti

Capcom'un ünlü serisi Resident Evil, ikinci oyununun Remake versiyonuyla başarıya koşmaya devam ediyor.

Resident Evil 2 Remake, satışlardaki başarısını sürdürüyor. Capcom'un bugün yayınladığı bültende, Resident Evil 2 Remake'in dünya çapında 4 milyondan fazla sattığı açıklandı. Bu başarıya en büyük katkı, oyunun çıktığı hafta dağıtılan 3 milyon kopyadan geldi.

PS4, Xbox One ve PC platformlarında oyunun satışlarının artması, 1996'daki çıkıştan bugüne kadar satılmış olan tüm Resident Evil oyunlarının sayısını 90 milyon barajına ulaştırdı. 1998'de piyasaya sürülmüş olan ilk Resident Evil 2, 4,96 milyon satmıştı.

Yapımcının, Ghost Survivors adlı DLC'yi 15 Şubat'ta oyunculara ücretsiz olarak sunması da satış rakamlarının artmasına yardımcı olan bir diğer unsur. Resident Evil 2 Remake'in platformlardaki güncel fiyatlarıysa şöyle:

Steam: 399 TL

399 TL PlayStation Store: 399 TL

399 TL Microsoft Store: 400,50 TL

Resident Evil serisi, birçoğumuzun çocukluğunda yeri olan bir oyun serisidir. Eski oyunlarına olan ilgi tartışılmaz ancak Resident Evil 2 Remake'i beğenen kadar beğenmeyen de var. Resident Evil 2 Remake'i oynama fırsatı bulduysanız, oyun hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.