Resmi Gazete Çöktü: Siteye Erişim Sağlanamıyor (Güncelleme)

Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesinin internet sitesi an itibariyle çöktü. Siteye erişim sağlanamıyor.

Bugün gündüz saatlerinde milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun twitter hesabından yaptığı paylaşım Türkiye gündemine oturmuştu. Gergerlioğlu, Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın TBMM bütçe komisyonunda yaptığı açıklamayı paylaşmıştı.

Durmuş Yılmaz gece saat 12:00'den sonra Resmi Gazete'nin takip edilmesinin önemli olduğunu belirterek, "Türk lirasının üzerine nasıl bir sıkıntının geleceğini görürsünüz" demiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun üzerine pek çok insan 20 Kasım tarihli Resmi Gazeteyi beklemeye koyuldu.

Siteye erişilemiyor

Saat 11:59'da bakıma alınan site, bir daha açılmadı. Site bazen hiç açılmıyorken bazen de sitenin bakımda olduğuna dair bir uyarı ile karşılaşan kullanıcılar hâlâ Resmi Gazetenin yayımlanmasını bekliyor.

Twitter'da pek çok kullanıcı, Maliye Bakanı Lütfü Elvan'ın görevden alındığını iddia ediyor. Ancak şu anda Resmi Gazeteye erişilemediği için bu bilginin doğru olup olmadığı şu anda bilinmiyor.

Resmi Gazetenin internet sitesindeki yaşanan sorunun kaynağı ya da ne zaman düzeleceği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Güncelleme

An itibariyle Resmi Gazete'nin internet sitesi erişime açıldı. İddia edildiği gibi Lütfü Elvan ya da diğer bakanlarla ilgili herhangi bir karar bulunmuyor.