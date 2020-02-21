Rimac C_Two'nun İki Farklı Prototipi Piste Çıktı (Video)

Rimac, elektrikli hiper otomobili C_Two'un prototiplerini piste çıkardı. Şirket, paylaştığı videoda farklı özelliklere sahip iki test prototipinin sıra dışı performansını sergiledi.

Rimac'ın elektrikli hiper otomobili C_Two, geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkmıştı. Şirket, şimdi de otomobilin prototiplerinin piste indiği yepyeni bir video yayınladı. Görüntülerde otomobilin iki prototipinin test sürüşleri yer alıyor ve araçların sıradışı performansı sergileniyor.

Çarpıcı performanslarıyla öne çıkan prototipler, farklı test amaçları için piste çıktı. Araçlardan biri süspansiyon bileşenleri ve yol tutuşu üzerine odaklanarak, C_Two'nun en verimli hale gelmesini sağlıyor. Diğer araç ise otomobilin aerodinamik yapısını analiz etmek ve C_Two'nun en uygun performansa gelmesini sağlamak için test ediliyor.

Prototiplerin her ikisi de, birbirlerine özel olan bileşenleri içermiyor. Örneğin, araçlardan birinde yer alan gelişmiş süspansiyonlar ikinci araçta kullanılmıyor. Aynı şekilde birinde yer alan aerodinamik özellikler diğer araçta bulunmuyor. Test görüntülerine bakılırsa, Rimac iyi bir ilerleme kaydediliyor. Arabalar, pistte oldukça hızlı görünüyor ve Rimac, C_Two'nun virajları rahat alabilmesini sağlamak için önemli bir çaba sarf ediyor gibi görünüyor.

Rimac, C_Two'nun dört tekerleğe aktarılan yaklaşık 2.000 beygir güce (1.491 kW) sahip olmasına rağmen, düşük hızlarda da sürülmesinin kolay olduğunu vurguluyor. Videoda araç, çok düşük hızda sürülmese de yarış pistinde nasıl bir canavara dönüştüğü görülüyor.

Rimac, bir süre daha prototip testlerine devam edecek ve yılın sonlarına doğru teslimatlara başlayacak. C_Two'un 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yeniden sergilenmesi bekleniyor.

Rimac C_Two prototiplerinin piste çıktığı görüntüler: