Robert Pattinson’lı yeni Batman filminden, merakları giderecek bir teaser yayınlandı. Yeni Batman’imizi gözler önüne seren teaser, önümüzdeki sene vizyona girecek film için büyük bir beklenti yaratacak gibi duruyor.

DC’nin en ünlü kahramanlarından olan Batman, uzun yıllar boyunca pek çok farklı oyuncu tarafından beyaz perdeye aktarıldı. En son şansını Ben Affleck’le deneyen DC, şimdi de daha önce Alacakaranlık ve Harry Potter ve Ateş Kadehi gibi filmlerde yıldızı parlayan Robert Pattinson’la karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Çoğu kişinin Robert Pattinson’ı Batman karakterine yakıştıramadığı bir gerçek. Ancak az önce yayınlanan teaser bu düşüncelerinizi değiştirebilir. Yeni Batman filminin yönetmeni Matt Reeves, kişisel Twitter hesabından The Batman filminin ilk teaser’ını paylaştı. Son derece başarılı bir kostüm tasarımıyla karşımıza çıkan yeni Batman, başarılı bir hikaye ile çok iyi şeyler başarabilir gibi gözüküyor.

Christian Bale’in başarılı Batman performansından sonra Ben Affleck’le istenilen performansa ulaşamayan Batman karakteri, yayınlanan teaser’ın ardından beklentilerimizi önemli ölçüde artırdı. Karakterimizin yeni filmde kullanacağı kostum tasarımı bizden geçer not aldı.

Film Ne Zaman Çıkacak?

Yayınlanan teaser, Robert Pattinson’ın Batman’i hakkındaki soru işaretlerini önemli ölçüde ortadan kaldıracak gibi duruyor, ancak filmin çıkış tarihi için biraz daha beklememiz gerekiyor. Yapılan açıklamaya göre yeni Batman filmi 25 Haziran 2021’de vizyona girecek. Çıkmasına neredeyse 1.5 sene gibi uzun bir süre olan yeni Batman filmi, sağlam bir senaryoya sahip olursa sonunda güzel bir Batman filmi izlemeyi başarmış olacağız. Umarız, bir başka Martha krizi daha yaşamayız.