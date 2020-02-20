Yeni Batman Kostümünde Ne Gibi Göndermeler Yer Alıyor?

Matt Reeves, yakın zamanda Robert Pattinson’ın yeni Batman filminde giyeceği kostümü paylaşmıştı. Bu kıyafet, sürprizlerle ve karaktere göndermeler ile dolu.

DC evreninin en popüler süper kahramanlarından birisi, hiç şüphe yok ki Gotham şehrinin pelerinli süvarisi Batman’dir. Karakterin daha önce Ben Affleck tarafından canlandırıldığını görmüştük. Şimdi pelerini kuşanma sırası Robert Pattinson’da.

Twilight ve Harry Potter gibi filmlerle şöhrete ulaşan Pattinson, her ne kadar Twilight filmindeki rolü üstüne yapışsa da The Lighthouse gibi filmlerle rüştünü ispatladı. Oyuncu şimdi bir Batman’i canlandıracak. Matt Reeves, karakterin yeni kostümünü paylaştı. İşte kostümdeki sürpriz yumurtalar:

Batman: Year One

Reeves’in Batman’i için kullanılan ışık nedeniyle yeterince Daredevil şakası yapıldı. Bu şakaları bir kenara bırakırsak tanıtımda Year One etkisi kendini belli ediyor. O serinin de kapağında Batman, kırmızı arka plan önünde karanlıkların içinden süzülüyordu.

Arkham Oyun Serisi

Arkham serisi, hem oyuncular hem de eleştirmenler tarafından takdir edilen bir seri oldu. Rockstar’ın yapımları Reeves’i de etkilemiş gibi gözüküyor. Pattinson’ın kostümü de oyunlardaki zırh levhalarına sahip kostümü andırıyor.

Batman: Damned

Arkham serisinde olduğu gibi Lee Bermejo’nun serisinde de yarasa kostümü geometrik bir tasarıma sahipti. Hatta o kostümde de Batman’in göğsünde yer alan amblem metalden yapılmaydı. Bermejo, Batman ve Joker gibi karakterleri daha gerçekçi zemine çeken isimlerden biriydi.

Batman: Dark Victory

Filmle ilgili söylentilerden birisi, Batman filminin The Long Halloween hikayesi üzerine kurgulanacağıydı. Dark Victory ise bu çizgi romanın doğrudan devamıydı. Bu hikayedeki Batman kıyafeti, Battinson’ın kıyafetine oldukça benziyordu.

Batman: Earth One

Reeves’in paylaştığı kostümden ışıklar çıkarıldığında, geriye dikişleri belli olan ve muhtemelen deri benzeri bir malzemeden yapılmış bir başlık kalıyor. Tarih boyunca pek çok farklı kıyafetle çizilen Batman’in Earth One kıyafeti de bu kostümü andırıyor.

Gotham by Gaslight

Gotham by Gaslight, daha bir steampunk ve daha farklı bir Batman hikayesidir. Ana hikaye evreninden bağımsız olan Elseworld hikayeleri arasında en popüler olanlardan biridir. Batman bu hikayede Karındeşen Jack’in peşine düşmüştür. Bir de Pattinson’ın Batman’ine kalkık yakalarını ödünç vermiştir.

Detective Comics #1000

Yarasa sembolünün bir metalden yapılmış olduğunu söylemiştik. Çizgi roman hayranları arasındaki yaygın görüşe göre bu sembol, Detective Comics #1000’e bir gönderme. Bu sayıda Bruce Wayne, Joe Chill’in silahını -anne ve babasını öldüren silah- eriterek kostümünün bir parçası haline getirmişti.

Ben Affleck’in Batman’i, ilk tanıtıldığında yanlış konularla gündeme gelmişti. Pattinson -ya da hayranların deyimiyle Battinson- ise doğru nedenlerle gündem olmuş gibi duruyor.