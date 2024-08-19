Türkiye'nin engellediği Roblox, aylık 380 milyon kullanıcıya ulaştı. Platformun yüksek kullanıcı sayısına rağmen büyük mali sorunları var.

Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda erişimini engellediği popüler oyun platformu Roblox'un, son veriler doğrultusunda aylık 380 milyon kullanıcıya ulaştığı açıklandı. Bu durum platformun küresel çapta büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olduğunu gösteriyor.

Raporla birlikte, oyuncuların Roblox’ta her ay yaklaşık 6 milyar saat geçirdiği görülüyor. Şirket kullanıcı sayısındaki bu belirgin artışın, platformun sunduğu yenilikçi özellikler ve etkili reklam stratejileri sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor. Sanal ürün tanıtımları, Roblox'un popülerliğini artıran başlıca etkenler arasında yer alıyor.

Roblox'un kullanıcı artışı ve güvenlik sorunlarıyla mücadelesi...

Roblox'un aylık kullanıcı sayısı, Steam'in iki katı, PlayStation'ın üç katı, Nintendo Switch'in üç katı ve Xbox kullanıcılarının beş katı seviyesine ulaştı. Minecraft ve Fortnite gibi rakipleriyle karşılaştırıldığındaysa Roblox'un aylık oyuncu sayısı sırasıyla yaklaşık 5 kat ve 2.25 kat daha fazla. Ancak bunlara rağmen Roblox, gelirinin büyük bir kısmının giderlere gitmesi nedeniyle mali sorunlar yaşıyor.

Son dört çeyrekte Roblox’un işletme gelirleri 3.2 milyar dolar oldu, ancak şirket 1.2 milyar dolar zarar etti. Geliri önceki dönemlere göre 6.2 kat arttı, fakat zararı 18 kat yükseldi. Maliyetlerin büyük bir kısmı, uygulama mağazası ve platform ücretleri (%23), kullanıcı tarafından üretilen içerik geliştiricilerine ödenen paylar (%26) ve altyapı ile güvenlik maliyetleri (%28) olarak dağılmış durumda.

Roblox, geniş kullanıcı tabanını desteklemek ve çevrimiçi güvenliği sağlamak amacıyla taciz ve istismar gibi sorunlarla başa çıkabilmek adına farklı bir strateji geliştiriyor. Şirket, bu şekilde platformunun güvenliğini artırmayı hedefliyor. Olumsuz içeriklerle mücadelede yapay zeka araçları ve moderatörlerine yatırım yapıyor. Bu yatırımlarla beraber platformun güvenliğini artırmayı ve kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.