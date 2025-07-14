Xbox'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı ROG Xbox Ally X ve Rog Xbox Ally'ın fiyatları sızdırıldı.

Xbox, ASUS ile birlikte geliştirdiği iki yeni el konsolu ROG Xbox Ally X ve ROG Xbox Ally'ı geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte tanıtmıştı. Bugün ise merakla beklenen el konsollarının fiyatları ortaya çıktı.

Etkinlikte cihazların bazı özellikleri paylaşılmış olsa da herkesin aklındaki soru fiyatlarının ne kadar olacağı yönündeydi. Bugün ortaya çıkan yeni sızıntı bu soruyu üzücü bir şekilde cevaplamış oldu.

ROG Xbox Ally fiyatları ne kadar olacak?

İspanyol oyun sitesi 3DJuegos’un haberine göre Google, ASUS’un Avrupa web sitesinde yer alan fiyat bilgilerini listelemiş. Buna göre Xbox'ın yeni el konsollarının fiyatları şu şekilde olacak:

ROG Xbox Ally X : 899 Euro

: 899 Euro ROG Xbox Ally: 599 Euro

Her ne kadar bu bilgiler ASUS’un sitesinden alınmış olsa da hâlâ resmî bir açıklama gelmedi. Yani bu fiyatların sadece geçici olarak yerleştirilmiş olması ihtimali de var. Yine de şimdiden bütçenizi hazırlıyorsanız, Steam Deck gibi daha uygun fiyatlı el konsollarının yanında Xbox'ın el konsollarına ciddi bir para ayırmanız gerekecek gibi görünüyor.