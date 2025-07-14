Xbox'ın El Konsolu ROG Xbox Ally'ın Fiyatı Sızdırıldı (Steam Deck Bunun Yanında Kelepir Kalır)

1 dk okuma süresi
0
0
0
0
0
Xbox'ın bu yılın sonlarına doğru piyasaya sürmeyi planladığı ROG Xbox Ally X ve Rog Xbox Ally'ın fiyatları sızdırıldı.

Xbox, ASUS ile birlikte geliştirdiği iki yeni el konsolu ROG Xbox Ally X ve ROG Xbox Ally'ı geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlikte tanıtmıştı. Bugün ise merakla beklenen el konsollarının fiyatları ortaya çıktı.

Etkinlikte cihazların bazı özellikleri paylaşılmış olsa da herkesin aklındaki soru fiyatlarının ne kadar olacağı yönündeydi. Bugün ortaya çıkan yeni sızıntı bu soruyu üzücü bir şekilde cevaplamış oldu.

ROG Xbox Ally fiyatları ne kadar olacak?

ROG Xbox Ally

İspanyol oyun sitesi 3DJuegos’un haberine göre Google, ASUS’un Avrupa web sitesinde yer alan fiyat bilgilerini listelemiş. Buna göre Xbox'ın yeni el konsollarının fiyatları şu şekilde olacak:

  • ROG Xbox Ally X: 899 Euro
  • ROG Xbox Ally: 599 Euro

Her ne kadar bu bilgiler ASUS’un sitesinden alınmış olsa da hâlâ resmî bir açıklama gelmedi. Yani bu fiyatların sadece geçici olarak yerleştirilmiş olması ihtimali de var. Yine de şimdiden bütçenizi hazırlıyorsanız, Steam Deck gibi daha uygun fiyatlı el konsollarının yanında Xbox'ın el konsollarına ciddi bir para ayırmanız gerekecek gibi görünüyor.
İLGİLİ HABER

Bir Xbox Özel Oyunu Daha PlayStation'a Geliyor: S.T.A.L.K.E.R. 2, PS5'e Ne Zaman Gelecek ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?
İLGİLİ HABER

Microsoft'un Binlerce Xbox Çalışanını Kovması Oyun Dünyasını Ayağa Kaldırdı: Game Pass, Oyun Sektörünü Öldürüyor mu?
İLGİLİ HABER

Xbox’taki İlk PlayStation Özel Oyunu Olacak Helldivers 2’nin Game Pass’e Gelip Gelmeyeceği Açıklandı

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.androidauthority.com/xbox-ally-x-and-ally-price-leak-3577148
0
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
0
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler