Rolls-Royce'un yeni modeli Cullinan Series II, Türkiye pazarında yerini aldı. Gelişmiş motor ve tasarım özellikleriyle tanıtıldı.

Rolls-Royce, süper lüks SUV modeli Cullinan Series II'yi Türkiye'de satışa sundu. Cullinan Series II, orijinal modelin ardından yeni ve önemli güncellemeleriyle karşımıza çıkıyor.

Altı yıl önce lansmanı yapılan orijinal Cullinan, off-road yetenekleri ve eşsiz konforuyla dikkat çekmişti. Yeni Cullinan Series II, bu temel niteliklere sadık kalarak, değişen lüks anlayışına ve kullanım alışkanlıklarına yanıt veriyor.

Cullinan Series II özellikleri

Aracın yeni tasarımı, dikey ön farlar ve aydınlatmalı Pantheon ızgara gibi belirgin yeniliklerle dikkat çekiyor. İç mekanda, gösterge panelinde yer alan aydınlatmalı şehir manzarası grafiği ve Spirit of Ecstasy amblemi gibi ayrıntılar bulunuyor.

Black Badge Cullinan Series II, 6.75 litrelik V12 motoruyla 600 bg güç ve 900 Nm tork üretiyor. Bu motor, aracın sürüş deneyimini desteklerken, yüksek kapasiteli hava yayları ve geliştirilmiş süspansiyon sistemiyle konforlu bir yolculuk sunabilmeyi amaçlıyor. İç mekan tasarımında ise bambudan üretilen yeni Duality Twill kumaş kaplamalar kullanılmış. Cullinan Series II'nin Türkiye'deki satış performansı ve süper lüks SUV segmentinde ne kadar ilgi göreceği konusunda merak uyandırıyor.