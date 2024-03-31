İtalya'nın meşhur çeşmesine atılan bozuk paralar, belki insanlar için bir dileğin sembolüyken anlaşılan devlet için de bir sermaye...

İtalya'nın büyülü şehri Roma'da yer alan ve dilimize Aşıklar Çeşmesi olarak geçen Trevi Çeşmesi, yılda milyon dolarlar kaldırıyor. Bunun tek yolu ise çeşmeyi ziyarete gelen kişilerin bir dilek dileyerek çeşmeye bozuk paralar atmaları.

Bir inanışa göre buraya attığınız para ile dilediğiniz dilekler kabul oluyor. Oluyor olmasına da bunca para nereye gidiyor? Üstelik az buz da bir sayı değil!

Çeşmenin tarihi asırlar öncesine dayanıyor.

Trevi Çeşmesi, 1732 yılına ait. XII. Papa Clement zamanında Nicoli Salvi tarafından yapılan asırlık bu çeşme, Roma'nın âdeta bir simgesi hâline geldi. Üç sokağın birleşimine inşa edildiği için adını da "tre vie" kelimesinden alıyor. Heykelin tam ortasında bizi Poseidon heykeli karşılıyor. Sağ ve sol tarafta ise bereket ve sağlık tanrıçaları var.

Bu çeşmenin olayını ise bilmeyenimiz yoktur. İnanışa göre, bu çeşmeye sırtınız dönük bir şekilde aşk ile ilgili dileklerinizi dileyip bir bozuk para attığınızda dileğiniz gerçekleşmiş oluyor. Tabii bu ritüeli tam 3 kez gerçekleştirmeniz ve parayı sağ elinizde, sol omzunuzun üzerinde atmış olmanız da bir o kadar önemli.

Her atışın anlamı farklı.

İlk atışın anlamı, parayı atan kişi tekrar Roma'ya geleceği, ikinci atışın İtalya'da bir kişiye aşık olacağı, son atışın ise bu kişiyle evleneceğidir. Peki bir kişinin bu ritüeli üç kez tekrarladığını, her tekrarlayışta 1€ attığını göz önüne alırsak ortaya çıkan hesaba göre deli gibi bir para kazancı sağlanıyor.

Siz hesaplamaya başlamadan biz söyleyelim. Her yıl atılan paralar yaklaşık olarak 1,5 milyon euroyu buluyor.

Peki bu kadar para nereye gidiyor?

Geçtiğimiz yıllarda paranın nereye gideceğiyle alakalı Belediye ve Katolik Kilisesi arasında bir tartışma sürmüştü. Roma Belediye Başkanı, turistlerin bölgeyi ziyaret ederek çeşmeye attıkları paranın belediyeye ait olması gerektiğini savunuyordu. Daha önceden ise paralar, kilise tarafından yönetilen Caritas yardım kuruluşu tarafından kullanılıyordu.

Bu kuruluş da parayı aş evlerine, sosyal yardım kuruluşlarına fon olarak dağıtıyordu. Belediye, Roma'nın kültürel varlıklarını korumak için kullanmak istese de bu düzen yine aynı şekilde devam ediyor. Para, yardım kuruluşu tarafından harcanıyor.

Haftada iki defa işçilerin, buradan paraları topladıkları; ayda iki kez de çeşmenin suyunun tamamen boşaltılarak temizlik yapıldığı biliniyor.

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