RTÜK, Yılbaşı İçin Medya Kuruluşlarına Tavsiyede Bulundu

RTÜK, yılbaşında başlayacak ve 4 gün sürecek karantina döneminde ailelerin televizyon başında daha fazla vakit geçireceğini belirterek, yayın kuruluşlarına aile odaklı yayınlar yapılmasına dair tavsiyede bulundu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yılbaşında gerçekleşecek 4 gün sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayla birlikte, medya kuruluşlarının karantina sürecinde sağlayacakları yayın akışı hakkında uyarıda bulunuldu.

RTÜK, açıklamaya birlikte özellikle tam gün sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek zorunda kaldığını, bu yüzden de televizyonda faydalı, eğlenceli ve bilgilendirici yayınlara yer verilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Medya kuruluşları, 4 günlük zaman zarfında program seçimi konusunda daha hassas davranmalı"

RTÜK, 4 günlük karantina süresi boyunca ailelerin televizyon karşısında daha fazla vakit geçirmek zorunda kalacağını, bu yüzden de televizyonda aile sıcaklığını yansıtan faydalı yapımların yer almasının daha doğru olacağını dile getiriyor. Yapılan açıklamada bu tavsiyenin kanuni bir yükümlülüğünün olmadığını dile getiren RTÜK, medya kuruluşlarının bu konuyu kamusal bir sorumluluk olarak üstlenmesi gerektiğini belirtti.

RTÜK, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Yeni yılla birlikte 4 gün boyunca aziz vatandaşlarımızın evde aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri göz önünde bulundurulduğunda, televizyonlarda nostalji günlerinde olduğu gibi ailenin sıcaklığını yansıtacak faydalı, eğlendirici ve bilgilendirici programların yayınlanmasının önemi bir kat daha artmaktadır. Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda medya hizmet sağlayıcıların özellikle 4 günlük zaman zarfında tüm aile fertlerinin birlikte seyredeceği programların seçiminde daha hassas davranmalarını bekliyoruz.”

RTÜK, gençlerin fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek programlardan kaçınan medya kuruluşlarının bu dönem boyunca daha da hassas davranmalarını beklediğini belirterek, eğitici ve öğretici yayınlara öncelik verilmesi gerektiğinin altını çizdi.