RTX 3000 Serisi Ekran Kartlarına Uyumlu 12 İşlemci Önerisi

NVIDIA’nın en yeni nesil ekran kartı serisi olarak piyasa sunulan RTX 3000 serisi, bir önceki seri RTX 2000’e göre 2 kat daha fazla performans vadediyor. Durum böyle olunca kullanıcıların varolan işlemcilerini gözden geçirmeleri ve RTX 3000 serisine darboğaz yapmadan eşlik edecek bir model bulmaları gerekiyor. Bu yazımızda RTX 3000 ile sorunsuz çalışabilecek 12 adet işlemciden bahsediyoruz.

Teknoloji devi NVIDIA’nın en yeni ekran kartı serisi olarak sunduğu RTX 3000 serisi, NVIDIA’nın RTX teknolojisine zirveyi oynattığı bir seri olmaya hazır. RTX 3080’in bir önceki serideki karşılığı olan RTX 2080’den 2 kat daha hızlı olacağını belirten NVIDIA, RTX 3000 serisine 3090 adıyla yeni bir üst model dahil etti.

RTX 3000 serisi, RTX teknolojisinin en güncel noktası olacak olsa da RTX 2000 serisinin işlevselliğini yitirmediğini belirtmek gerekiyor. Yine de eğer sisteminizi RTX 3000 serisi ile güncellemeyi planlıyorsanız varolan işlemcinizin yeterli olup olmayacağını analiz etmeniz gerekiyor. Bu yazımızda sistemini RTX 3000 serisi ile güncelleyecek olan kullanıcılar için bazı işlemci önerilerinde bulunacağız.

RTX 3000 serisi ile uyumlu işlemciler:

RTX 3070 ile uyumlu olanlar: Intel Core i5 10600K Ryzen 7 3700X Ryzen 5 3600 Intel Core i7 10700

RTX 3080 ile uyumlu olanlar: Ryzen 7 3800X Intel Core i7 10700K Ryzen 9 3900X Ryzen 7 5800X

RTX 3090 ile uyumlu olanlar: Intel Core i9 10900K Ryzen 9 3950X Intel Core i9 10850K Ryzen Threadripper 3960X



Intel Core i5 10600K

Intel’in i5 ailesine son nesilde dahil ettiği 10600K, çarpan kilidinin açık olmasından dolayı RTX 3070 kullanıcılarını özgür kılabilecek bir işlemci. 10. nesil Intel işlemci arayan ve aynı zamanda fiyat açısından da endişeleri bulunan kullanıcılar için biçilmiş kaftan olan i5 10600K, 4,10 GHz hıza ulaşabiliyor.

Ryzen 7 3700X

AMD’nın AM4 soketiyle çalışan Ryzen 7 3700X, 8 çekirdeğiyle birlikte 4,4 GHz hız vadediyor. Listedeki diğer işlemcilere göre fiyat-performans açısından daha uygun olan işlemcinin 32 MB’lık ön belleği bulunmakta.

Ryzen 5 3600

Listemizin en ucuz işlemcisi olan Ryzen 5 3600, 6 çekirdekli bir işlemci ve turbo ile 4,2 GHz hız sunabiliyor. AM4 soketini kullanan işlemci, 12 iş parçacığına ve 32 MB’lık ön belleğe ev sahipliği yapıyor.

Intel Core i7 10700

Intel’in i9’a geçmeden önceki en güçlü ailesi olan i7, 10. nesille birlikte adından söz ettirmeye devam ediyor. İçerisinde 8 çekirdek bulunduran 10700, turbo ile 4,8 GHz’e kadar çıkış yapabiliyor ve Intel’in Soket 1200’ünü kullanıyor.

Ryzen 7 3800X

Birkaç sıra üstte bahsettiğimiz 3700X’in üst modeli olan Ryzen 7 3800X, aynı 3700X’te olduğu gibi 8 çekirdeğe sahip. Turbo ile 4,5 GHz hıza ulaşabilen işlemcinin iş parçacığı sayısı ise 16.

Intel Core i7 10700K

RTX 3080 için gayet yeterli bir işlemci olan i7 10700K, çarpan kilidinin açık olmasından dolayı performans anlamında iddialı bir işlemci. 8 çekirdekli yapıya sahip olan işlemci, turbo ile 5,1 GHz hıza ulaşabiliyor. i7 10700K’nın iş parçacığı sayısı ise 16.

Ryzen 9 3900X

Listemizin en güçlü işlemcilerinden biri olan Ryzen 9 3900X, fiyat kategorisinde diğer işlemcilerden oldukça yukarıda olsa da performans konusunda son derece iddialı. Turbo ile 4,6 GHz hıza ulaşabilen işlemcinin 12 çekirdeği bulunuyor ve iş parçacığı sayısı da 24.

Ryzen 7 5800X

Ryzen 7 ailesinin performanslı üyelerinden biri olan 5800X, turbo ile 4,7 GHz’e ulaşabilen bir işlemci. 8 çekirdekli olmasının yanı sıra 36 MB ön bellekli bir yapıya sahip. İş parçacığı sayısı 16 olan işlemcinin RTX 3080 için yeterli bir arkadaş olduğu söylenebilir.

Intel Core i9 10900K

Intel’in yeni nesilde piyasaya sunduğu en güçlü işlemcilerden biri olan i9 10900K, 10 çekirdekli bir canavar. Turbo ile 5,3 GHz hıza ulaşabilen işlemcinin iş parçacığı sayısı ise 20. i9 10900K’nın RTX 3090 için son derece yeterli bir işlemci olacağını söylemek mümkün.

Ryzen 9 3950X

Ryzen 9 3900X’in üst modeli olan 3950X, 3900X’ten 4 çekirdek kadar daha fazla çekirdeğe sahip ve iş parçacığı konusunda da avantajlı. Güncel olarak 3900X’ten 3.000 TL kadar daha pahalı olan Ryzen 9 3950X, RTX 3090 için doğru bir seçim.

Intel Core i9 10850K

Intel’in Soket 1200’ünü kullanan bir diğer i9 modeli olan 10850K, 20 adet iş parçacığına sahip. İçerisinde 10 çekirdek barındıran işlemci, turbo ile 5,2 GHz’e ulaşabiliyor. Eğer RTX 3090 ekran kartınız için AMD yerine Intel’i tercih edecek olursanız i9 10850K da gayet yeterli bir seçim.

Ryzen Threadripper 3960X

Listemizin en güçlü işlemcisi olan Threadripper 3960X, AMD’nin ustalık eserlerinden biri. Performans alanında olduğu kadar fiyat anlamında da diğer ürünlerden sıyrılan işlemcinin çekirdek sayısı 24 ve iş parçacığı sayısı da 48. Bu da Threadripper 3960X’i RTX 3090 için son derece uygun hale getiriyor.

Listemize RTX 3000 serisine yol arkadaşı olabilecek birçok işlemci dahil edilebilirdi ancak biz fiyat-performans ürünleriyle üst düzey ürünleri bir arada tutmaya çalıştık. Böylece hem RTX 3000 serisine uyum sağlayacak hem de ihtiyaçlara göre şekillendirilebilecek 12 ürünlük bir liste derledik.