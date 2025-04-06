NVIDIA'nın merakla beklenen yeni ekran kartı RTX 5060 Ti'ın fiyatı ve lansman tarihi gün yüzüne çıktı.

NVIDIA, yeni ekran kartları RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'yı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Güvenilir kaynak Board Channels’a göre şirket 15 Nisan’da üç yeni modeli duyuracak ve bu kartlar ertesi gün raflardaki yerini alacak.

Tanıtılacak kartlar RTX 5060 Ti’ın 8 GB ve 16 GB’lık iki versiyonu ile standart RTX 5060 modelini kapsıyor. Gelen bilgilere göre fiyatlandırma ise RTX 40 serisiyle benzer olacak.

RTX 5060 Ti fiyatı 399 dolardan başlayacak

RTX 4060 Ti'ın 8 GB’lık versiyonu 399 dolardan satışa sunulurken 16GB’lık sürüm ise 100 dolar daha pahalıydı. İddiaya göre NVIDIA yeni kartlarda da aynı tarifeyi uygulayacak. Düz RTX 5060’ın fiyatı hakkında ise resmî bir bilgi henüz yok.

Tabii bir yandan gözler AMD’ye çevrilmiş durumda. İlk dedikodular, AMD’nin yaklaşmakta olan Radeon RX 9060 XT serisinin de 8 GB ve 16 GB olarak iki farklı bellek seçeneğiyle geleceği yönünde.

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