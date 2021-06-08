Rus Otomobil Üreticisi GAZ, Türkiye'de Hafif Ticari Üretecek

Rusya merkezli otomobil üreticisi GAZ, Sakarya'da bulunan üretim tesisinde hafif ticari araç üreteceğini açıkladı. "GAZel NN" ismiyle üretilecek hafif ticari araç hem Türkiye hem de diğer ülkelerde satışa sunulacak. Şirket, Türkiye'deki araç projesinden oldukça umutlu.

Rusya'nın önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan GAZ, Sakarya'da bulunan üretim tesisinde yeni bir hafif ticari araç üreteceğini açıkladı. "GAZel NN" ismine sahip olacak araç hem Türkiye hem de farklı ülkelerde kullanılabilir olacak.

Türkiye'de üreteceği hafif ticari araç ile ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer, GAZel NN'nin Euro-6 standardına sahip olacağını açıkladılar. Şirket, bu aracın önemli olduğunu çünkü daha önce Rus menşeli bir hafif ticari araç üretilmediğini söylerken, önümüzdeki yıllarda da yeni modellerin seri üretime geçeceğini ifade ediyor. Üretilecek araçlar, yolcu ve yük taşımaya yönelik kamyonetler olarak karşımıza çıkacakmış.

İşte Türkiye'de üretilecek Rus yapımı o hafif ticari araç

Aracın teknik detaylarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan yetkililer, GAZel NN'nin 3,5 tonluk bir şasi üzerine inşa edileceğini ifade ediyorlar. Aracın motoru ise 170 beygir gücündeki "Cummins F2.8 Euro-6"ymış. Bu arada, aracın 6 vitesli şanzımanın bulunacağı, bu şanzımanın 300 bin kilometre ömre sahip olduğu, GAZel NN'nin bu şanzıman sayesinde daha dinamik olacağı, yakıt tüketimi ile titreşim seviyesinin ise düşük olacağı belirtiliyor.

GAZ Türkiye Genel Müdürü Cengiz Yüksel de konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Türk müşterilerin uzun zamandır bir hafif ticari araç beklentisi içinde olduklarını söyleyen Yüksel, GAZel NN'nin bu beklentiyi karşılayacağını ifade ediyor. Şirket, üretim sürecini başlatmış olsa da araçların ne zaman hazır olacağı ve GAZel NN'nin yola ne zaman çıkacağı şimdilik bilinmiyor.