BMW 4 Serisi Cabrio, Hayalleri Yıkan Fiyatıyla Türkiye'de

BMW 4 Serisi Cabrio, cüzdanları ağlatan fiyatı ile Türkiye'de ön siparişe sunuldu. Araç, bir birinden ilgi çekici özelliklere sahip olsa da 7 haneli fiyatı, pek çok BMW hayranının hayallerini baltalayabilir.

Alman otomotiv devi BMW, 35 yıl önce BMW 3 Serisi Cabrio ile başlayan ve devamında gelenekselleşen 'Cabrio' otomobillerinin Türkiye'deki temsilcilerine bir yenisini daha ekledi. BMW 4 Serisi Cabrio, Borusan Otomotiv tarafından Türkiye'de ön siparişe sunulmuş durumda.

Türkiye'de en azından şu an içinde yalnızca 258 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.0 litrelik BMW TwinPower Turbo motor seçeneği ile satışa sunulacak olan BMW 4 Serisi Cabrio, 8 ileri Steptronic şanzıman ile konforlu ve performanslı bir sürüş vadediyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi BMW 4 Serisi Cabrio’nun en öne çıkan özelliği açılabilir tavanı. BMW tarafından yapılan açıklamalara göre 4 Serisi Cabrio, kumaş yapıdaki tavan, hem klasik hem spotif gören tasarımıyla hem görsel hem de teknik açıdan standartları belirleyecek seviyede. BMW'ye göre bu tavan, kumaş yapısına rağmen hem ses ve ısı yalıtımı sağlayabiliyor hem de 50 km/s hızla giderken bile 18 saniye içerisinde açılıp kapanabiliyor.

BMW 4 Serisi Cabrio'da rüzgar koruyucu, ön koltuk başlıklarına entegre boyun ısıtıcıları, elektrikli olarak ayarlanabilen spor koltuklar, koltuklarda soğutma, üç bölgeli otomatik klima kontrolü gibi özellikler standart olarak yer alıyor. 12,3 inç büyüklüğünde bir dijital gösterge ekranına sahip olan araçta 10,25 inç büyüklüğünde bir bilgi eğlence ekranı da bulunuyor.

Harman/Kardon Ses Sistemi, BMW Live Cockpit Professional, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, BMW LaserLight far teknolojisi gibi pek çok modern teknolojiyi sürücülerin hizmetine sunan BMW 4 Serisi Cabrio, Türkiye'de 1.290.400 TL başlangıç fiyatına sahip olacak. Dolayısı ile otomobilin hemen herkesin beğenisini kazanabilecek özelliklere sahip olsa da herkese hitap eden bir fiyatı bulunmadığını ifade edebiliriz.