Dünyanın önde gelen gübre üreticilerinden olan Yara International'ın CEO'su Svein Tore Holsether, Rusya-Ukrayna savaşının pek gündeme getirilmeyen etkisini açıkladı. Holsether tarafından yapılan açıklamaya göre dünya, büyük bir gıda krizine doğru gidiyor...

Yaklaşık 1 aydır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, hayatımızı her alanda olumsuz etkiledi. Evet savaşa biz girmedik ancak Rusya'nın özellikle de enerji sektöründe dünyanın önde gelen ülkelerinden bir tanesi olması, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bu savaş süreciyle ambargoların devam etmesi, yakın bir gelecekte yeni bir sorunumuzun olacağını gözler önüne seriyor. Yapılan açıklamalara göre dünya, küresel bir gıda krizine adım adım yaklaşıyor.

Dünyanın önde gelen gübre üreticilerinden olan Yara International'ın CEO'su Svein Tore Holsether, gündeme ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Wall Street Journal'a konuşan CEO'ya göre Rusya'dan gübre hammadde tedarikinin durdurulması, üretimlere sekte vurmuş durumda. Bunun doğal bir sonucu olarak da hem gübre fiyatları artacak hem de yetersiz arz nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki gıda üretimi azalacak. Svein Tore Holsether, bunun doğal bir sonucu olarak da küresel çapta gıda krizi yaşanacağını belirtiyor.

Rusya, dünyanın en büyük gübre hammaddesi tedarikçisi konumundaydı

Sektör kaynaklarının açıklamalarına göre Rusya, savaşa girmeden önce dünyanın en büyük gübre hammaddecilerinden bir tanesiydi. Öyle ki ülke, üre, amonyak ve potas gibi temel gübre bileşenlerini ihraç etme noktasında dünyanın bir numarasıydı. Hatta Rusya, küresel gübre ihracatı pazarının da yüzde 20'sini tek başına karşılıyordu. Ancak Ukrayna'ya yönelik haksız savaş, tüm bunların sekteye uğramasına neden oldu.

Bu yaşananlar bir tahmin ya da iddia değil. Bloomberg'in Kuzey Amerika Gübre Fiyat Endeksi'ne baktığımızda, gübre fiyatlarının geçtiğimiz günlerde yüzde 10 yükseldiğini ve bu yükselişle tarihin en yüksek seviyesine ulaştığını görüyoruz. Bu da gıda maliyetlerinin artacağı ve gıda enflasyonu ile karşılaşacağımız anlamına geliyor. İşin acı yanı, savaş devam ettikçe Rusya'ya yönelik ambargolar da kalkmayacak ve bu durum, savaşa girmeyen Türkiye'yi de doğrudan etkilemeye devam edecek...