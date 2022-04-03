Ukrayna'da Son Durun: İki Ülke Lideri Türkiye'de Görüşecek

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin devam ettiği şu günlerde iki ülke lideri tekrar bir görüşme yapacak. Ukrayna, müzakere için Türkiye'yi seçti. Peki işgal altındaki Ukrayna'da son durum ne?

21 Şubat’te Putin’in Ukrayna’daki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri’ni resmen tanımasının ardından Ukrayna topraklarını işgalin ilk tohumlarını ekmişti. Bununla birlikte 24 Şubat’ta ordularına Ukrayna’ya giriş izni veren Putin, tüm dünyayı etkileyecek olan bir savaşı başlatmış oldu. Maalesef bu olayların üzerinden uzun bir zaman geçmesine ve Rusya’ya pek çok yaptırım uygulanmasına rağmen işgal hala tam anlamıyla son bulmuş değil.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından pek çok Ukrayna vatandaşı ülkelerini terk etmiş ve Türkiye’de dahil pek çok ülkeye göç etmek durumunda bırakılmıştı. Rus ordularının büyük bir ölçüde Ukrayna topraklarından püskürtülmesinin ve iki ülke arasında gerçekleşen müzakerelerin ardından ise ülkeden yürekleri sızlatan görüntüler gelmeye başladı.

Rus ordusu Kiev’den geri çekildi

Savaşın başladığı günden bu yana Ukrayna’nın pek çok şehri büyük bir yıkıma uğradı. Ukrayna ordusunun işgal karşısında göstermiş olduğu başarı, tüm dünyadan övgü toplarken çok sayıda Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti. İşgalin ne denli büyük ve acı bir şey olduğu ise Rus ordularından püskürtülen şehirlerden gelen manzaralarla ortaya çıkmaya başladı.

Rus ordularının çekildiği Kiev’de 280 vatandaşın bulunduğu toplu mezar ve elleri bağlanarak infaz edilen siviller bulunduğu açıklandı. Bununla birlikte maalesef ki ülkenin Odessa ve Mikolayiv şehirlerine bombalar atılmaya devam ediliyor. Ukrayna’nın Rus ordusuna ait çok sayıda savaş uçağı ve tankı yok ettiği görüntüler de gelmeye devam ediyor.

Rus güçlerinden kurtarılan Kiev'in son hali

Wikipedia'nın Rus versiyonu Ukrayna zaferini kabul etti: "Ukrayna zaferi Rus güçlerinin geri çekilmesini sağladı"

Zelenski – Putin görüşmesi Türkiye’de gerçekleşecek

İki ülke lideri arasında işgalin başlarından itibaren gerçekleşen müzakerelerden olumlu sonuçlar alınamamış ve savaş giderek büyümüştü. Son gelişmeler ise bu müzakerelerden nihayet olumlu sonuçlar gelmeye başladığı yönünde. Putin ve Zelenski’nin ilerleyen günlerde yeni bir müzakere için Türkiye’de görüşmesi bekleniyor. Kremilin sözücüsü Peskov konuyla ilgili olarak “Müzakerelerin Belerus’da olmasını istiyorduk ama Ukrayna tarafı Türkiye’de olmasını tercih etti” diyerek görüşmesinin Türkiye’de olmasının kendi tercihlerini olmadığını belirtti.

Rusya Ukrayna’ya resmi olmayan cevabını vererek; sunulan teklifleri Kırım konusu haricinde kabul etti. Görüşme için evraklar hazırlandı ve büyük ihtimalle Putin – Zelesnki görüşmesi İstanbul veya Ankara’da gerçekleşecek.