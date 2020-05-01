Ryan Reynolds'tan Kaçamak Deadpool 3 Açıklaması

Yeni filmi Free Guy hakkında Total Film'e konuşan ünlü oyuncu Ryan Reynolds, Deadpool'un geleceğine dair bazı soruları yanıtladı. MCU macerasının henüz çok yeni olduğunu söyleyen ünlü isim, bu anlaşmanın herkes için kazançlı olacağını düşünüyor.

18 yaş ve üzeri izleyiciler için uygun olmasına rağmen gişede mükemmel bir başarı yakalayan Deadpool, bu başarının ardından kısa bir süre sonra ikinci filmle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Serinin ikinci filmi de izleyiciden tam not almayı başarınca gözler, serinin üçüncü filmine çevrildi. Bu noktadaysa yeni film için henüz çalışmalar başlamadı, ayrıca Disney ile Fox arasındaki satın alım da işleri biraz karıştırıyor.

Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse dünyanın en büyük medya şirketi olan Disney, geçtiğimiz dönemlerde 21st Century Fox’u resmen satın almıştı. Tarihin en büyük satın alımlarından biri olarak lanse edilen bu anlaşmanın sonrasındaysa Fox bünyesinde bulunan Deadpool gibi birçok yapımın geleceği merak edilmeye başlandı.

Ryan Reynolds, Deadpool’un geleceği hakkında kesin cevap vermekten kaçındı:

Filmin başrol oyuncusu Ryan Reynolds, daha önce yaptığı açıklamalarda Deadpool 3’ün MCU Faz 5’in bir parçası olabileceğini ima etmişti ancak bu açıklamalar havada kalmıştı. Şimdiyse yeni açıklamalarda bulunan ünlü isim, görünüşe göre Deadpool’un geleceği hakkında net bir fikre sahip değil.

Yeni filmi Free Guy hakkında Total Film’e konuşan Reynolds, Deadpool 3’ün geleceğine dair bir soru üzerine net bir cevap vermekten kaçınarak yalnızca “Gerçekten bilmiyorum, göreceğiz” tarzında bir yanıt verdi. Marvel’ın büyük bir hayranı olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, Marvel Studios ile 2019 yılında tanışmıştı. Bu konuya da değinen Reynolds, Disney’in Fox’u satın almasını iyi bir şey olarak gördüğünü, Deadpool 3’ü yaparlarsa bunun muhtemelen daha iyi olacağını ve herkes için bir kazanç olacağını düşündüğünü belirtti.

Deadpool 3’ün geleceği hakkında henüz somut bir bilgi bulunmuyor. Peki, sizce Marvel Sinematik Evreni’nde geçecek yeni bir Deadpool filmi nasıl olurdu? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.