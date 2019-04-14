Rusya Savunma Bakanlığı, füze savunma sistemi S-400 ve füze topçu sistemi Pantsir-S'in denetiminin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

Ülkemiz siyasetinde de sık sık gündeme gelen S-400 füzeler ile Pantsir-S sistemleri kontrol amaçlı bir denetime tabi tutuldu. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Moskova bölgesinde gerçekleştirilen denetimin başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Araçları Departmanı yaptığı açıklamada “Bugün hava savuma uzmanları profesyonel bayramlarını kutluyor. Kutlama öncesinde Moskova bölgesine konuşlandırılmış olan hava savunma birliğinde, kış döneminde yapılan eğitim sonrası denetim gerçekleşti” dedi.

Yapılan açıklamaya göre, füze savunma sistemi olan S-400 ve füze-topçu sistemi olan Pantsir-S’in denetimi şöyle gerçekleşti:

“S-400 ve Pantsir-S birimleri, göreceli hedeflere güdümlü uçaksavar füzelerini fırlattı, yeni mevzilere dönüş manevrasıyla muharebe konumuna konuşlanma ve yeni hedefleri imha etme uygulamaları pekiştirildi.”

Ayrıca bakanlık tarafından yapılan açıklamada tüm hedeflerin imha edildiği ve görevin başarıyla tamamlandığı da belirtildi.