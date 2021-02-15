Sadece Işık Kullanılarak Bir Nesne Uçurulabildi [Video]

Bilim insanları, sadece ışık kullanarak kurşun kalem kalınlığında bir nesneyi uçurmayı başardılar. Bu teknoloji, Dünya atmosferiyle ilgili çalışmalardan Mars araştırmalarına kadar geniş bir alanda bilim insanlarının en büyük yardımcısı haline gelebilir.

Pennsylvania Üniversitesi'nden bilim insanları, sadece ışık kullanarak iki küçük plastik tabakayı “uçurmayı” başardılar. Yine de Alaaddin'in uçan halısı için hemen heveslenmeye gerek yok. Bilim insanları, söz konusu teknolojiyi son tüketiciye ürünler geliştirmekten ziyade bilimsel çalışmalarda kullanmayı planlıyorlar.

Bilim insanları, söz konusu deney sırasında görünmez aerosollerde akışkanlış oluşturmak ve mikroakışkan cihazlarda parçacıkları ayırmak için kullandıkları fotoforezi ilk defa gözle görülür bir nesneyi hareket ettirmek için kullandılar. Deneyin başındaki isim olan Mohsen Azadi, çalışmaları sırasında ne görmeyi beklediklerini dahi bilmediklerini ifade ediyor.

Işıkla hareket ettirilen sensörler, NASA'nın da ilgisini çekmiş durumda

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Hareket ettirilen Mylar tabakanın çapı, hemen hemen bir kurşun kalemin çapı kadar olsa da sadece ışık kullanılarak bir nesnenin hareket ettirildiği düşünüldüğünde bilim insanları için çok büyük bir gelişme olarak kabul ediliyor. Peki bu teknoloji, bilim insanlarına nasıl bir fayda sağlayabilir?

Bilim insanları, söz konusu teknoloji üzerinde daha fazla araştırma yaparak yalnızca ışıkla hareket ettirilen küçük sensörlerin, Dünya atmosferinin yerden 50 ila 80 kilometre yükseklikteki bölgesi olan mezosfere taşınabileceği bir uçuş sistemi geliştirilebileceğini söylüyor. Dahası, bu teknoloji Mars araştırmalarında NASA’nın da çalışmalarına yardımcı olabilir.

Kızıl Gezegen’in atmosferindeki basınç, mezosferdeki basınç seviyesi ile büyük benzerlik gösteriyor. Dolayısı ile yalnızca ışık enerjisi ile hareket ettirilebilen sensörler, Mars atmosferindeki bileşim ve sıcaklık verilerinin toplanması ve Dünya’ya iletilmesi konusunda büyük yardımcı olabilirler.