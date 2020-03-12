Sağlık Bakanından '2 Ay Direnelim' Açıklaması

Birkaç gündür Türkiye'nin gündemini belirleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yeni açıklamalar yaptı. Ülke olarak 2 ay direnmemiz gerektiğini ifade eden Koca, Corona virüsünün bir kış enfeksiyonu olduğunu ifade ederek virüsün etkisinin yaz aylarında azalacağını söyledi.

Corona virüsünün Türkiye sınırından girmiş olduğu artık su götürmez bir gerçek. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ülke genelindeki tüm yetkililer, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarımız da hem kendilerini hem de sevdiklerini koruyabilmek adına ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Şimdiyse Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı yeni bir açıklamayla vatandaşları önemli bir husus konusunda uyardı.

Geçtiğimiz saatlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin hükümetinin üst düzey tıbbi danışmanlarından bir tanesinin yaptığı bir açıklamadan bahsetmiş, bu açıklama kapsamında Corona virüsünün yaz aylarında etkisini yitireceğini aktarmıştık. Bakan Koca'nın Twitter'dan yaptığı açıklamalar da Çinli yetkiliden gelen açıklamayı destekler nitelikte. Çünkü Bakan Koca da Corona virüsünün bir kış enfeksiyonu olduğunu söylüyor.

Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi; "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumunuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla 2 ayda hayat normale döner."