Sağlık Bakanı'ndan Vaka Sayısıyıla İlgili Yeni Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki hasta-vaka tartışması sonrasında bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamların açıklanacağını dile getirdi. Bakan Koca, ayrıca önümüzdeki salgı günü Türkiye'deki ilk aşının 1.000 dozluk üretiminin tamamlanacağını dile getirdi.

"Her vaka hasta değildir, testi pozitif olup semptom göstermeyen var. Bunlar çoğunluğu oluşturuyor. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz" sözleriyle ülkemizdeki koronavirüs tartışmalarını bir anda alevlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni bir açıklama geldi.

Ertuğrul Özkök'ün yönelttiği soruları yanıtlayan Fahrettin Koca, hasta-vaka tartışmasıyla ilgili olarak bu aydan itibaren tüm rakamların açıklanacağını belirtti. Koca "Bu ayın 15'inden itibaren bütün rakamları açıklayıp bildireceğiz" dedi.

"İlk aşının 1.000 dozluk üretimi tamamlanacak"

"Bu ayın 15’inde başlıyoruz. Ortalama 1,5-2 ayı geçmeyecek şekilde bütün toplumu kapsayacak şekilde saha taramaları yapmaya devam ediyor olacağız" diyen Bakan Koca, "Bundan sonra yapılan kesitsel taramaları semptomu olmasa da paylaşacağız. Bunu da Dünya Sağlık Örgütü’ne bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki hasta-vaka tartışmalarıyla ilgili olarak da konuşan Sağlık Bakanı, her ülkenin kendi test politikasını belirlediğini, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'deki test rehberiyle ve test politikasıyla ilgili tüm bilgilerin verildiğini ifade etti.

Salı gününü işaret eden Bakan Koca, o gün Türkiye'de insan üzerinde uygulanacak ilk aşının 1.000 dozluk üretiminin tamamlanacağını dile getirdi. Üretimin ise bir hafta önce cumartesi günü başladığı ifade edildi.

Sağlık Bakanı, Türkiye'de aşı gönüllüsü olarak 15 bin kişinin olduğunu ve bunların arasından aranan özelliklere sahip 44 kişinin seçildiğini söyledi. Koca, bu süreci ise şöyle anlattı: "Bu 44 gönüllü önce 5 günlük bir karantinaya girecek. O 5 günde tetkikler yapılacak, herhangi bir virüs taşımadığından emin olunacak. Bu sürecin 2 haftayı bulacağını tahmin ediyoruz. Onun programı da şöyle. İlk gün birinci dozu vereceğiz. 21’inci gün ikinci doz verilecek."