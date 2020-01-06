Samsung, devasa boyutlara ve MicroLED teknolojisine sahip The Wall televizyonlarını CES 2020'de tanıtacak. Şirket, The Wall TV'lerde daha önce sunduğu seçeneklere 4 yeni ekran boyutu ekledi.

Dünyanın en büyük televizyon üreticisi Samsung, MicroLED teknolojisine sahip devasa ekranıyla, modüler yapıdaki şimdiye kadarki en büyük televizyonunu CES 2020'de sergileyecek. En büyüğü 292 inç (yaklaşık 7,4 metre) olan The Wall TV'ler büyük boyutlarını, yüksek parlaklık ve kontrastla birleştiriyor.

Şirket, daha önce mevcut olan 75, 146, 219 ve 292 inçlik seçeneklere ek olarak 88, 93, 110 ve 150 inçlik yeni boyutlar sunmayı planlıyor. Güney Koreli teknoloji devi yaptığı açıklamada, "2020'deki yeni gelişmeler, daha büyük ölçekli sabit ekranların üretilmesini sağladı" ifadelerini kullandı. Samsung'un hem 146 hem de 150 inçlik televizyonları birlikte sunması ilginç bir detay. Yine de duvarı için mümkün olan en büyük ekranı isteyenler için uygun olabilir.

MicroLED, önümüzdeki 10 yılın yeni ekran teknolojisi ve LCD'den daha çok OLED ekranlara daha yakın bir görüntü sunuyor. MicroLED, durgun ekran öğeleri için yanma gibi sorunlar olmadan gerçek siyah, piksel başına aydınlatma gibi OLED benzeri özellikler sunuyor. Ayrıca OLED'den daha iyi kalitesiyle, görüntüyü doğrudan oluşturmak için milyonlarca küçük led kullanıyor.

Tabii ki televizyonların fiyatı da boyutu ve teknolojisi kadar büyük olacaktır. Şirketin ilk The Wall TV'leri, yüz binlerce TL fiyat etiketiyle tüketicilerle buluşmuştu.

Samsung, daha uygun fiyatlı alternatif olarak geçtiğimiz günlerde ilk bilgileri ortaya çıkan çerçevesiz 8K QLED ekranlı televizyonunu da tanıtacak. Ön tarafında %99 ekran/gövde oranı sunacak çerçevesiz TV, derin makine öğrenmesine sahip yapay zekâ teknolojili kuantum işlemcisi sayesinde orijinal görüntünün görüntü kalitesinden bağımsız olarak 8K’ya kadar büyütme sağlayabiliyor.