Samsung'un en ince telefonlarından biri olacak olan Galaxy S25 Slim, duyunca şaşıracağınız bir ülkede satışa sunulmayacak.

Samsung'un Galaxy S25 serisi lansmanına artık birkaç günden az bir süre kaldı. Bugün ortaya çıkan yeni bir gelişme ise seride yer alması beklenen Galaxy S25 Slim modelinin ABD'de satışa sunulmayacağını iddia ediyor.

Kararı ilginç kılan asıl nokta, ABD'nin dünya çapında en büyük üçüncü akıllı telefon pazarı olması. Esasında Samsung’un Galaxy S25 Slim modelini yalnızca belli başlı pazarlarda satışa sunacağı uzun zamandır konuşulan bir durumdu ancak liste dışı kalacak pazarlardan birinin ABD olması kimse tarafından beklenmiyordu.

Evan Blass gibi güvenilir kaynaklar daha öncelerde Galaxy S25 Slim'in ABD'li operatörler aracılığıyla satışa sunulmayacağını belirtirken, Phone Arena'nın ulaştığı güvenilir bir kaynak ise telefonun 39 farklı pazarda satışa çıkacağını doğruladı. Bu pazarlar arasında ülkemiz yer alırken, şimdilik ABD bulunmuyor.

Samsung Galaxy S25 Slim neden ABD'de satılmayacak?

ABD’nin neden bu lansman planına dâhil edilmediği net bir şekilde açıklanmış değil ancak olası sebepler arasında ABD’nin ithalat politikaları ve vergi düzenlemeleri öne çıkıyor.

Samsung’un Galaxy S25 Slim’i Çin’de üretmesi ve Trump'ın ilk başkanlık döneminde Çin ithalatına uygulanan tarifelerin devam etme ihtimali, telefonun ABD’ye getirilmemesi kararını etkileyen önemli bir faktör olabilir.

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