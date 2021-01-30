Samsung, Yeni Ekran Teknolojilerini Bu Sene Çıkaracak

Ekran teknolojileri konusunda önde gelen şirketlerden bir tanesi olan Samsung, bükülebilir ve kaydırılabilir ekranları kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Samsung Display yöneticisinden gelen açıklamada bu ekranların bu sene satışa sunulacağı belirtildi.

Akıllı telefon dünyasında genel kabul gören şekil faktörü zaman gelişen teknolojiyle birlikte zaman içerisinde değişti. 6-7 yıl önce akıllı telefonlarda kalın çerçeveler ve ön tarafta fiziksel tuşlar kullanılıyordu. Geçen zaman içerisinde akıllı telefonların ekran boyutları ve ekran gövde oranları arttı, ön tarafta yer alan fiziksel tuşlar kalktı.

Artık neredeyse tüm akıllı telefon üreticileri oldukça ince çerçevelere sahip, ekran gövde oranı yüksek akıllı telefonları rahatlıkla üretebiliyor. Tabii dev teknoloji şirketleri bu noktada rakiplerinden farklılaşmak için çeşitli arayışlar içerisindeler. İşte bu noktada katlanabilir, bükülebilir ve kaydırılabilir ekranlar devreye giriyor.

Samsung, bükülebilir ve kaydırılabilir ekranlarını bu sene çıkarıyor

Katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonları ilk olarak Samsung, Huawei ve Motorola gibi şirketlerin çıkardığı modellerle görmüştük. Apple da dâhil olmak üzere diğer üreticilerin katlanabilir ekranlı telefonlar üstüne çalıştığına dair raporlar da ortaya çıkmıştı. Katlanabilir ekranlardan sonra bükülebilir ve kaydırılabilir ekranları da bu sene kanlı canlı görebiliriz.

Samsung Display Kıdemli Başkan Yardımcısı Choi Kwon-young, şirketin finansal raporlarından sonra yaptığı açıklamada ilk bükülebilir ve kaydırılabilir ekranların bu sene geleceğini söyledi. Tabii bu teknolojiye sahip akıllı telefonları ilk olarak bir Samsung cihazda görmemiz oldukça muhtemel ancak bu konuda resmi bir açıklama yapılmış değil.

Bükülebilir ve kaydırılabilir ekranların çıkması katlanabilir ekranların pabucunun dama atılacağı anlamına gelmiyor. Şirket, katlanabilir akıllı telefonlarda kullanılabilecek yeni teknolojiler de geliştirmeye devam ediyor. Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.