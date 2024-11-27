Samsung Galaxy M16, Geekbench testlerinde göründü. Bu test ile yaklaşmakta olan telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu. İşte uygun fiyatlı olacak telefonla ilgili bilmeniz gerekenler...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yaklaşmakta olan telefonlarından Galaxy M16, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Bu gelişme ile telefonun bazı özellikleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Geekbench testi, Samsung Galaxy M16'nın MediaTek Dimensity 6300 işlemciden güç alacağını ortaya koydu. Öte yandan; bu akıllı telefonda 8 GB RAM bulunacak. Telefonun işletim sistemi ise Android 14 olacak. Sektör kaynakları, bu telefonun da 6 yıl destek alacağına inanıyorlar.

Samsung Galaxy M16'nın özellikleri, büyük oranda belli oldu

*Samsung Galaxy A16 tasarımı böyleydi. Galaxy M16'nın da benzer olması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıkan sızıntılar, yaklaşmakta olan telefonun büyük oranda ortaya çıkmasını sağladı. Bu bağlamda; Samsung Galaxy M16'da 6.7 inç boyutlu FHD+ ekran bulunacak. 90 Hz tazeleme oranına sahip olacak bu ekran, 13 MP selfie kameraya ev sahipliği yapacak. 25W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile donatılacak telefonda 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kameranın bulunduğu üçlü kamera kurulumu yer alacak.

Samsung, Galaxy M15 modelini Nisan 2024'te duyurmuştu. Hâl böyle olunca Galaxy M16'nın da benzer bir şekilde, Nisan 2025 gibi duyurulması bekleniyor. O tarihe kadar telefonla ilgili daha fazla bilgi paylaşımı olacaktır.