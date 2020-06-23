Samsung Galaxy A01 Core, Çıkarılabilir Batarya ile Gelecek

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung’un, çıkarılabilir batarya özlenen bir tasarım özelliğini geri getirdiği bütçe dostu yeni akıllı telefonu, Bluetooth SIG sertifika belgesinde ortaya çıktı. Söz konusu belgede, şimdiye kadar SM-A013F model numarasıyla bilinen cihazın, Galaxy A01 Core şeklinde adlandırıldığı görülüyor.

Dünyanın en popüler akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılara hitap edebilecek yeni bir bütçe dostu akıllı telefon modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Çıkarılabilir batarya ile geleceği söylenen cihaz, sızdırılan Bluetooth SIG sertifikası ile resmiyet kazandı.

Dahası, söz konusu sertifika telefon hakkında ilginç bir ayrıntı da ortaya koyuyor. Samsung'un gizemli bütçe dostu telefonu şimdiye kadar SM-A013F model numarasıyla biliniyordu. Bu da bazı insanların, telefonun “Galaxy A01e” ismiyle piyasaya sürüleceğini düşünmesine neden oldu.

Çıkarılabilir bataryaya sahip Samsung Galaxy A01 modelinin Bluetooth SIG sertifikası

Bugün paylaşılan Bluetooth SIG sertifikasına göre model numarası SM-A013F olan cihaz, Galaxy A01 Core adıyla satışa çıkacak. Samsung'un Core ismini taşıyan en son modeli Galaxy J2 Core’u (2020) nisan ayında Hindistan’da piyasaya sürmüştü.

Sertifikaya göre çift SIM özelliğine sahip olacak olan Samsung Galaxy A01 Core, 1GB RAM ile eşleştirilen bir MediaTek MT6739WW yonga seti ile donatılacak. Pek çok kullanıcıyı memnun edecek çıkarılabilir pil ise 3.000 mAh kapasiteye sahip olacak. Yazılım tarafında Android 10'u veya 2GB'tan daha az RAM ile donatılmış akıllı telefonlar için tasarlanan Android Go Edition sürümünü çalıştırması beklenen cihaz, muhtemelen öncelikli olarak yine Hindistan’da piyasaya sürülecek.

Samsung'un yeni bütçe dostu telefonu, Galaxy A01 ile benzer bir tasarıma sahip olabilir

Samsung’un yakın zaman sonra tanıtacağı yeni bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A01 Core için ne kadarlık bir fiyat etiketi belirleyeceğini bilmiyoruz, ancak fiyatın cüzdanları fazla yormayacağı kesin.