Samsung Galaxy A22'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen ve bütçe dostu 5G akıllı telefon olarak piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A22'den yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bir raporda, Galaxy A22'nin bir 4G modelinin de olacağı doğrulandı.

Samsung'un bütçe dostu bir 5G akıllı telefon üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşuluyordu. Galaxy A22 olarak karşımıza çıkacak olan bu model hakkında bazı bilgileri daha önce Google Play Console'da ortaya çıkmıştı. Bu bilgiler arasında akıllı telefonun Android 11 ile geleceği ve gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alacağı yer alıyordu.

Yeni sızdırılan bir rapor ise Galaxy A22 hakkında merak edilen tüm bilgileri ortaya çıkardı. Telefonun tasarım detaylarının ve teknik özelliklerinin tüm detaylarıyla ortaya konduğu bu raporda aynı zamanda telefonun bir 4G modelinin de olacağı doğrulandı.

Tasarım her iki versiyonda da aynı:

Samsung, Galaxy A22 5G ve 4G'de ortak bir tasarım dili kullandı. Çentikli ekranları amiral gemilerinde artık geride bırakırken Samsung'un Galaxy A22'de su damlası çentik kullanması dikkat çekti. Yanlarda ince bir çerçeve ile gelecek olan Galaxy A22'de geçmişten gelen bir diğer tasarım detayı ise telefonun altındaki kalın çerçeve.

Telefonların her ikisinde arka tarafa göz attığımızda ise aynı kare kamera modülü tasarımını görüyoruz. Galaxy A22 5G ve 4G'yi bu noktada birbirinden ayıran detay ise sensör sayısı. 4G modelinde dörtlü bir kamera kurulumu yer alacakken Galaxy A22 5G ise üçlü kamera kurulumu ile gelecek.

Samsung Galaxy A22 5G'nin beklenen özellikleri:

Tasarım noktasında bolca ortak özellik olsa da telefonlar teknik özellik noktasında birbirinden ayrılıyor. 6,4 inç FHD + LCD ekran ile gelecek olan 5G modelin gücünü MediaTek Dimensity 700 işlemciden alması bekleniyor. 15 W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh batarya ile gelecek olan Galaxy A22 5G, kamera tarafında ise 48 MP + 5 MP + 2 MP kamera kurulumu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Samsung Galaxy A22 4G'nin beklenen özellikleri:

4G modele göz attığımızda ise FHD + çözünürlüğe sahip 6,4 inç AMOLED ekran ile geleceğini görüyoruz. İşlemci tarafında MediaTek Helio G80 ile karşımıza çıkan telefonun kamera kurulumu ise 48 MP + 5 MP + 2 MP + 2 MP olacak. Batarya tarafında 5G model ile ortak özelliklere sahip olan Galaxy A22 4G de 15 W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh batarya ile gelecek.

Samsung'un Galaxy A22 modelini ne zaman tanıtacağı henüz bilinmiyor. Telefonların fiyatına dair de net bir bilgi yok. Ancak A serisinin bütçe dostu modellerden oluştuğunu ve rakipleriyle bu alanda rekabet ettiğini düşünürsek, Galaxy A22'nin de bütçe dostu bir model olarak karşımıza çıkacağını söylemek yanlış olmaz.