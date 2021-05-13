Samsung, otomobil farlarının adeta bir akıllı telefon kamera sensörü gibi "akıllı" hareket etmesini sağlayacak PixCell LED teknolojisini duyurdu. Söz konusu teknoloji ile sürücüye daha iyi bir aydınlatma sunulurken; otomobil için de enerji verimliliği sağlanıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, mobil kamera teknolojileri ile adını sık sık andığımız ISOCELL markasının gelişmiş kamera teknolojilerini otomobil farlarına getiriyor. Samsung'un PixCell LED olarak adlandırdığı yeni nesil otomobil farları, otomobiller için hem daha şık far tasarımlarının hem de enerji verimliliğinin önünü açıyor.

PixCell LED teknolojisi kabaca tek bir mikroçip üzerinde bulunan 100 ultra küçük LED'den oluşuyor ve Samsung, Silikon Duvar olarak adlandırdığı teknoloji ile pikseller arasındaki boşluğun yalnızca 25 mikrometre yani geleneksel LED'lerin 16'da 1'i kadar küçük olmasını mümkün kılıyor.

PixCell LED, her bir pikselin ayrı yönü hedeflemesini mümkün kılan Monolitik Entegre Mimari ile evrensel bir kullanıma sahip. Bir başka deyiş ile ile PixCell LED'in ışıklandırma açısı, yüksekliği ya da diğer detaylar, kullanıldığı otomobilin satışa sunulacağı ülke ya da bölgedeki yasalara uygun şekilde değiştirilebiliyor.

Samsung, PixCell LED'in sunmuş olduğu avantajların daha iyi açıklanabilmesi için bir video da yayınlamış durumda. Söz konusu videoya göre PixCell LED, yolu sürücü için en uygun şekilde aydınlatırken karşıdan gelen otomobilin sürücüsünü yoğun bir ışığa maruz bırakmıyor. Karşıdan gelen otomobilin konumunu tespit eden PixCell LED, otomobile yönelik olan LED'lerin ışığını kesiyor.

Samsung, geçtiğimiz ay 300 binden fazla elektrikli araç için PixCell LED modülü sevkiyatı gerçekleştirdiğini doğruladı. Dolayısı ile PixCell LED'in günlük hayatta nasıl bir avantaj sağlayacağını görmek için fazla beklememiz gerekmeyebilir. O zamana kadar PixCell LED'in ne olduğunu görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

PixCell LED tanıtım videosu