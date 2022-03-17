Samsung Galaxy A33, A53 ve A73 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Yeni bir lansman etkinliği ile hayranlarının karşısına çıkan Samsung, Galaxy A serisinin en yeni üyeleri olan Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy A73 modellerini tanıttı. Her biri seviyesinin en iddialı modelleri arasında her alan akıllı telefonlar, önümüzdeki dönemde Türkiye'de de satışa sunulacaklar.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, kısa süre önce gerçekleştirmiş olduğu duyuru ile 17 Mart günü Galaxy A serisi odaklı yeni bir lansman etkinliği gerçekleştireceğini duyurmuştu. O gün geldi çattı ve Galaxy S serisinin yeni üyeleri olarak karşımıza çıkan Galaxy A33, Galaxy A53 ve Galaxy 73, tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Samsung'un orta segmentte yarışacak yeni akıllı telefonlarının tamamı Süper AMOLED ekran, 5G, IP67 suya ve toza karşı koruma, dörtlü arka kamera, Galaxy S22 serisinde de yer alan Android 12 işletim sistemi üzerine inşa edilmiş OneUI 4.0 arayüzü gibi gelişmiş özellikler ile geliyor. Dilerseniz daha fazla uzatmadan Galaxy A serisinin yeni üyelerinin özelliklerine derinlemesine bakalım.

Serinin en mütevazı ama bir o kadar da canavar üyesi: Samsung Galaxy A33

Yeni Samsung Galaxy A33, bugünkü lansmanın en mütevazı özelliklere sahip üyesi olarak karşımıza çıktı. Giriş seviyenin üstünde, orta seviyeye yakın özelliklerle karşımıza çıkan Galaxy A33, 90Hz yenileme hızı sunan 6,4 inçlik Full HD+ Süper AMOLED ekran ile geliyor. Süper AMOLED ekranın canlı renklerine 90Hz'lik yenileme hızının akıcılığını eklediğimizde Galaxy A33'ün seviyesinin üzerinde bir ekran deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz.

Galaxy A33, Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 2180 ile geliyor. Bu işlemcinin Galaxy A53'te de yer aldığını düşünürsek cihazın orta segmentin beklentileri karşılayan bir performans sunacağını tahmin edebiliriz. 6 GB RAM kapasitesiyle orta vadede herhangi bir bellek sorunu yaşatmayacağını düşündüğümüz akıllı telefon, 128 GB dahili depolama alanı ile dilediğiniz kadar fotoğraf ya da video çekmenize de imkan sağlıyor. Ayrıca depolama alanı, hafıza kartı ile genişletilebiliyor.

Samsung Galaxy A33 özellikleri

Ekran : 6,4 inç Full HD+ 90Hz Süper AMOLED

: 6,4 inç Full HD+ 90Hz Süper AMOLED İşlemci : Exynos 2180

: Exynos 2180 RAM : 6 GB

: 6 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 48 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (derinlik), 5 MP (makro)

: 48 MP (ana), 8 MP (ultra geniş açı), 2 MP (derinlik), 5 MP (makro) Ön Kamera : 13 MP

: 13 MP Batarya : 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj İşletim Sistemi : Android 12, OneUI 4.0

: Android 12, OneUI 4.0 Koruma : IP67, Gorilla Glass 5

: IP67, Gorilla Glass 5 Bağlantı : 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1

: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1 Boyut ve Ağırlık : 74mm x 159,7mm x 8,1mm, 186g

: 74mm x 159,7mm x 8,1mm, 186g Sensörler: İvmeölçer, parmak izi sensörü, cayro sensörü, jeomanyetik sensör, hall sensörü, RGB ışık sensörü, sanal yakınlık sensörü

Samsung Galaxy A33 fiyatı

Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulması beklenen Galaxy A53'ün global fiyatı 369 euro olarak açıklandı.

Fazlasında gözü olmayanların tercihi olacak telefon: Galaxy A53

Yeni Samsung Galaxy A53, serinin ortanca modeli olarak karşımıza çıktı ve hem Galaxy A33 ile hem de Galaxy 73 ile pek çok ortak özelliğe sahip. Galaxy A33 ile aynı Exynos 2180 işlemciye sahip olan akıllı telefon; buna karşın ekran tarafında 90Hz yerine 120Hz yenileme hızı ile daha akıcı bir deneyim vadediyor.

Galaxy A53'ü Galaxy A33'ten ayıran en önemli özellikler 120Hz ekran, 8 GB RAM, 32 MP ön kamera ve 64 MP ana kamera diyebiliriz. Batarya, işlemci, bağlantı ve koruma gibi noktalarda ise Galaxy A33 ile aynı özelliklere yer veriyor. Uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon isteyenler Galaxy A53 ile A33 arasında epey kararsız kalacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy A53 özellikleri

Ekran : 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED

: 6,5 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED İşlemci : Exynos 2180

: Exynos 2180 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro)

: 64 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro) Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj İşletim Sistemi : Android 12, OneUI 4.0

: Android 12, OneUI 4.0 Koruma : IP67, Gorilla Glass 5

: IP67, Gorilla Glass 5 Bağlantı : 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1

: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.1 Boyut ve Ağırlık : 74,8mm x 159,6mm x 8,1mm, 189g

: 74,8mm x 159,6mm x 8,1mm, 189g Sensörler: İvmeölçer, parmak izi sensörü, cayro sensörü, jeomanyetik sensör, hall sensörü, RGB ışık sensörü, sanal yakınlık sensörü

Samsung Galaxy A53 fiyatı

Nisan ayında Türkiye'de satışa sunulması beklenen Galaxy A53'ün global fiyatı 449 euro olarak açıklandı.

Özellikleriyle amiral gemisi telefonlara göz kırpan telefon: Galaxy A73

Galaxy A73, yeni Galaxy A serisinin en gelişmiş özelliklere sahip üyesi olarak tanıtıldı ve pek çok özelliği ile amiral gemisi akıllı telefonlarla rekabet edebilecek seviyede olduğu söylenebilir. 6,7 inç büyüklüğündeki 120 Hz Süper AMOLED+ ekran, telefondan film, dizi ya da video izlemeyi sevenlerin aklını çelmeyi başarabilir…

8 GB RAM, 256 GB'a kadar dahili depolama alanı ile bellek konusunda kendisinden bekleneni kesinlikle veriyor. Galaxy A53 ile neredeyse aynı kamera kurulumuna sahip olan akıllı telefon, buna karşın 108 megapiksellik ana kamerasıyla amiral gemilerinde görmeye alışık olduğumuz fotoğraf kalitesini orta segmente getiriyor. Galaxy A73'ün en büyük dezavantajı ise telefonun diğer özelliklerine göre bir miktar sönük kalan Snapdragon 750G işlemci.

Samsung Galaxy A73 özellikleri

Ekran : 6,7 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED+

: 6,7 inç Full HD+ 120Hz Süper AMOLED+ İşlemci : Snapdragon 750G

: Snapdragon 750G RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 256 GB

: 256 GB Arka Kamera : 108 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro)

: 108 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açı), 5 MP (derinlik), 5 MP (makro) Ön Kamera : 32 MP

: 32 MP Batarya : 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj İşletim Sistemi : Android 12, OneUI 4.0

: Android 12, OneUI 4.0 Koruma : IP67, Gorilla Glass 5

: IP67, Gorilla Glass 5 Bağlantı : 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.0

: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4Ghz + 5Ghz), Bluetooth 5.0 Boyut ve Ağırlık : 76,1mm x 163,7mm x 7,6mm, 181g

: 76,1mm x 163,7mm x 7,6mm, 181g Sensörler: İvmeölçer, parmak izi sensörü, cayro sensörü, jeomanyetik sensör, hall sensörü, RGB ışık sensörü, sanal yakınlık sensörü

Samsung Galaxy A73 fiyatı

Detaylar geliyor...

Editör notu: Yeni Samsung Galaxy A33, Galaxy A53 ya da Galaxy A73 alınır mı?

Yeni Galaxy A serisi ile gerçekleştirmiş olduğumuz ön incelemede en fazla dikkatimizi çeken nokta, her üç akıllı telefonun da malzeme kalitesi ve tasarım olarak çoğu tüketicinin beğenisini kazanacak seviyede olmasıydı. Dolayısı ile yeni Galaxy A serisinden herhangi bir telefonu elinize aldığınızda 'iyi' bir hissiyat verdiğini söyleyebiliriz.

Teknik özelliklere baktığımızdaysa özellikle Galaxy A33'ün giriş-orta seviye bir telefona göre oldukça iyi özellikler sunduğunu, seviyesine göre en dikkat çekici ve muhtemelen en fazla tercih edilecek model olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki en büyük soru işareti, Samsung'un yeni işlemcisi Exynos 2180 olacaktır ki henüz cihazı detaylı inceleme şansı bulamadığımızdan bu konuya olumlu ya da olumsuz bir yorumda bulunmak mümkün değil.

Galaxy A53, gerçekten de serinin en ortalama telefonu. Hem Galaxy A33 hem de Galaxy A73 ile ortak özellikler sunarak tüketicilerin fazlasıyla kafasını karıştıracağı gün gibi açık. Ancak özellikle kamera özelliklerindeki farklar nedeniyle Galaxy A53'ün de iyi bir tercih olabileceğini düşünüyorum.

Galaxy A73, amiral gemisi akıllı telefonlara servet harcamak istemeyenler için oldukça iyi bir alternatif gibi görünüyor. Aynı seride yer alıyor olsalar da Galaxy A33 ile aralarında ciddi bir uçurum bulunuyor. Orta seviye bir Snapdragon işlemciyle geliyor olması bazı tüketicilerin heveslerini kursaklarında bırakacak olsa da Galaxy A73'ün amiral gemilerine yakın özellikler sunan bir orta-üst segment telefon olduğunu unutmamak gerekiyor. Dolayısı ile "Özellikleri iyi ama işlemcisi kötü" diye düşünmek yerine "İşlemcisi normal ama diğer özellikleri çok iyi" diye düşünmek daha doğru olabilir.

Gelelim "Alınır mı?" sorusunun yanıtına… Yukarıda da belirttiğimiz gibi yeni Samsung Galaxy A serisi telefonların nisan ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor ve Türkiye fiyatları henüz açıklanmış değil. Ön inceleme sırasında cihazları seviyesine göre başarılı bulduğumuzu söylemek mümkün olsa da "Alınır" diyebilmek için fiyatlarını görmeyi beklememiz gerekiyor.