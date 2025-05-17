Samsung yakında Galaxy AI özelliklerine bir yenisini daha ekleyecek. Peki bu yeni görselden video üretme aracı nasıl çalışacak?

Samsung, telefonlarındaki Galaxy AI özelliklerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Şirket yalnızca tek bir fotoğraftan "birkaç saniyelik" videolar oluşturabilen yeni bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, galerilerindeki herhangi bir fotoğrafı kısa bir videoya dönüştürebilecek.

Henüz bu yeni özellik resmî olarak duyurulmasa da söz konusu aracın Galaxy AI içerisine entegre edilerek, şirketin merakla beklenen One UI 8.0 güncellemesiyle birlikte sunulması bekleniyor.

Yeni özellik Google'ın Veo 2 modelinden faydalanacak

Sızıntılarıyla tanınan PandaFlash’ın X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, bu yeni özellikle ilgili ilk ipuçları ortaya çıktı. Aktarılan detaylara göre Samsung’un geliştirdiği sistem, yalnızca bir görseli kaynak alarak kısa videolar üretebiliyor. Videoların süresinin de değiştirilemeyeceği söyleniyor.

Samsung’un yeni özelliğinin arka planında hangi yapay zekâ modeli olduğu henüz bilinmese de Honor’un Google’ın gelişmiş Veo 2 modelinden faydalanacağını açıklaması dikkat çekici. Samsung’un da Google ile daha önce Circle to Search gibi projelerde iş birliği yaptığı göz önüne alındığında, benzer bir teknolojik altyapı kullanması olası.

Bu yeni araç, Galaxy AI özelliklerinin kapsamını da genişletmiş olacak. Şu anda metin ya da görüntü girdisiyle fotoğraf oluşturma gibi özellikler sunan Galaxy AI, video üretimi tarafında eksikti. Bu yeni görselden video oluşturma özelliği bu boşluğu dolduracak gibi görünüyor.